Росіяни використовували ракети Х-32 для ударів по енергетиці України: що про них відомо

За твердженнями росіян, порівняно з Х-22 ракета Х-32 має досконаліший ракетний двигун із кращою тягою, а також оновлену і точнішу систему наведення на сучасній елементній базі.

Related video

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру командиру 22-ї авіадивізії ПКС РФ, відповідальному за ракетні удари по українській енергосистемі впродовж жовтня 2022 року — лютого 2023 року із застосуванням крилатих ракет повітряного базування типів Х-101 і Х-555, Х-22 і Х-32. У зв'язку з цим Defense Express розповів, чим відрізняються останні.

Видання зазначає, що головна особливість Х-32 — це те, що ракету було створено на базі радянської Х-22, і, за деякими даними, вона навіть виробляється шляхом переробки старих Х-22.

За даними Defense Express, уперше під час війни проти України росіяни використали Х-32 у травні 2022 року для удару по Краматорську.

Росіяни стверджують, що порівняно з Х-22 ракета Х-32 має досконаліший ракетний двигун із кращою тягою, оновлену й точнішу систему наведення на сучасній елементній базі, радіолокаційну головку самонаведення та бойову частину зменшеної маси.

Точні темпи та обсяги виробництва Х-32 невідомі, пише видання. За деякими даними, до початку повномасштабної війни у Росії було до 30 ракет цього типу.

"Є "різночитання" і щодо носія КР цього типу: в одних джерелах стверджується, що цю роль може виконувати тільки модернізований Ту-22М3М, обсяг виробництва якого обмежується кількома екземплярами, в інших — що цю роль може виконувати базовий Ту-22М3", — йдеться в публікації.

Примітно, що російські пропагандисти називають Х-32 "майже гіперзвуковою", і водночас доволі рідко згадують про неї як про диво-зброю, яку використовують для війни проти України. Автори матеріалу зазначають, що водночас, судячи із заявлених параметрів, Х-32 більш небезпечна, ніж навіть Х-22. Можливо, це пов'язано з неможливістю виробництва російським ОПК цих ракет у великій кількості.

Нагадаємо, у січні Фокус розбирався, що відомо про радянську ракету Х-22, яка під час масованого обстрілу уразила житловий будинок у Дніпрі. Боєприпас був розроблений 1958 року і є частиною арсеналу стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

23 червня в ГУР МО повідомили, що російська армія продовжує виробництво крилатих, балістичних і аеробалістичних ракет через країни, які не приєдналися до санкцій.