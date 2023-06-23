Россияне использовали ракеты Х-32 для ударов по энергетике Украины: что о них известно

По утверждениям россиян, по сравнению с Х-22 ракета Х-32 имеет более совершенный ракетный двигатель с лучшей тягой, а также обновленную и более точную систему наведения на современной элементной базе.

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Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении командиру 22-й авиадивизии ВКС РФ, ответственному за ракетные удары по украинской энергосистеме в течение октября 2022 года – февраля 2023 года с применением крылатых ракет воздушного базирования типов Х-101 и Х-555, Х-22 и Х-32. В связи с этим Defense Express рассказал, чем отличаются последние.

Издание отмечает, что главная особенность Х-32 – это то, что ракета была создана на базе советской Х-22, и, по некоторым данным, даже производится путем переработки старых Х-22.

По данным Defense Express, впервые во время войны против Украины россияне использовали Х-32 в мае 2022 года для удара по Краматорску.

Россияне утверждают, что по сравнению с Х-22 ракета Х-32 имеет более совершенный ракетный двигатель с лучшей тягой, обновленную и более точную систему наведения на современной элементной базе, радиолокационную головку самонаведения и боевую часть уменьшенной массы.

Точные темпы и объемы производства Х-32 неизвестны, пишет издание. По некоторым данным, до начала полномасштабной войны у России было до 30 ракет этого типа.

"Есть "разночтение" и относительно носителя КР этого типа: в одних источниках утверждается, что эту роль может выполнять только модернизированный Ту-22М3М, объем производства которого ограничивается несколькими экземплярами, в других – что эту роль может выполнять базовый Ту-22М3", – говорится в публикации.

Примечательно, что российские пропагандисты называют Х-32 "почти гиперзвуковой", и в то же время довольно редко упоминают о ней как чудо-оружии, которое используют для войны против Украины. Авторы материала отмечают, что в то же время, судя по заявленным параметрам, Х-32 более опасна, чем даже Х-22. Возможно, это связано с невозможностью производства российским ОПК этих ракет в большом количестве.

Напомним, в январе Фокус разбирался, что известно о советской ракете Х-22, которая в ходе массированного обстрела поразила жилой дом в Днепре. Боеприпас был разработан в 1958 году и является частью арсенала стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

23 июня в ГУР МО сообщили, что российская армия продолжает производство крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет через страны, которые не присоединились к санкциям.