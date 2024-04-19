Терор населення і примус до переговорів: експерт пояснив, навіщо РФ обстрілює Дніпро та Харків

За словами Олександра Коваленка, воєнні дії та терор цивільного населення є загальною концепцією ведення війни росіян, аби населення спонукало владу до переговорів з Москвою.

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Після ракетної атаки ЗС Росії по Дніпру соціальні мережі почали публікувати припущення, що подібним чином російська армія прагне зчинити паніку та наступне спустошення міста. До того ж така ситуація нагадує події у Харкові, коли російські окупанти прагнуть залякати місцевих жителів, аби ті почали тиснути на владу і змушувати шукати способи компромісів з РФ. Ситуацію у коментарі ТСН прокоментував військово-політичний експерт Олександр Коваленко.

За його словами, метою обстрілів Дніпра російськими військами є атаки по важливих об’єктах з точки зору російського командування. Мова може йти про логістичні чи військові об’єкти, проте вони також атакують цивільну інфраструктуру, щоб тримати місцеве населення у терорі. Для ЗС Росії воєнні завдання і терор цивільного населення є невід'ємними компонентами будь-якої операції.

До того ж Олександр Коваленко додав, що ці два моменти поєднані між собою, а саме: воєнні дії та терор цивільного населення, це загальна концепція їхньої стратегії ведення бойових дій.

Перспектива обстрілів Харкова у найближчому майбутньому

Військовий оглядач каже, що для Харкова основна проблема полягає у тому, що він розташований від кордону з Росією на відстані трохи понад 20 кілометрів. Тому наступні атаки росіян по місту можуть бути більш частими, більш масованими. До того ж відстань від кордону РФ до Харкова дає змогу росіянам використовувати навіть авіаційні кореговані бомби. Саме такий тип терору загарбники будуть весь час застосовувати, привертати увагу, аби сіяти паніку серед місцевих жителів.

Олександр Коваленко стверджує, що у росіян зараз відсутній потенціал для проведення загальновійськових операцій чи наступальних дій для окупації міста. При цьому окупанти мають потенціал для терору самого міста.

Фокус писав, що 19 квітня Збройні сили Росії атакували Дніпропетровську область та саме місто Дніпро. Основною ціллю удару були об'єкти транспортної інфраструктури.

До того ж 17 квітня мер Харкова Ігор Терехов попередив, що якщо Сполучені Штати не нададуть Україні допомоги, місто з часом може стати "другим Алеппо".