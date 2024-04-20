За міліметр від смерті: львівські хірурги врятували воїна, діставши осколок із серця (фото)

Осколок застряг у грудній клітці буквально за міліметр від дуги аорти, проте бійцю пощастило, оскільки частинка металу могла пошкодити аорту і він помер би за лічені секунди.

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Команда кардіохірургів Лікарні Святого Пантелеймона та Інституту Амосова врятували життя українського військового Романа Клізи, у якого буквально в серці застряг сантиметровий осколок. Незважаючи на складність операції, лікарям вдалося витягти частину боєприпасу, і тепер український боєць йде на поправку. Про унікальний випадок розповіли 19 квітня співробітники клініки в соцмережах.

У публікації йдеться, що 42-річний український захисник до війни працював водієм за кордоном, а після повномасштабного вторгнення пішов на фронт, де став аеророзвідником. У грудні минулого року отримав важке поранення, потрапивши під удар ворожого безпілотника.

"Ми вийшли на позиції і тільки підійшли до бліндажа, як до нас прилетів дрон. Далі нічого не пам'ятаю", — згадує той день Роман.

Бійця доставили в лікарню у Дніпрі, де він пролежав у комі дев'ять днів. Поранення було серйозним — вибухом пошкодило ділянку в правій частині мозку, але найстрашнішим було осколкове поранення, тому що один з осколків боєприпасу застряг у грудній клітці буквально в міліметрі від дуги аорти.

Хірургам вдалося витягти осколок, який застряг за міліметр від аорти

З грудей бійця хірурги дістали осколок у півтора сантиметра

"У будь-який момент частинка металу могла пошкодити аорту і захисник помер би за лічені секунди", — зазначили лікарі.

Тим часом щойно стан Романа трохи покращився, його перевезли спочатку до столиці, а потім до львівської клініки у відділення кардіохірургії.

"Під час втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту і дугу та безпечно вийняли уламок, який застряг у стінці аорти, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує", — розповів керівник Центру серця та судин лікарні Роман Домашич.

Роман Кліза робить перші кроки після операції

Роману необхідна операція з відновлення дефекту черепа

Також Роману довелося позайматися, щоб зробити перші кроки, оскільки через травму головного мозку в чоловіка була паралізована рука та порушена координація. Лікарі зазначили, що на воїна чекає тривала реабілітація, а також нейрохірургічна операція з відновлення дефекту черепа.

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