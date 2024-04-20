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Военный Фокус Российско-украинская война

В миллиметре от смерти: львовские хирурги спасли воина, достав осколок из сердца (фото)

боец ВСУ Роман Клиза
Фото: Facebook | Роман Клиза в больнице Святого Пантелеимона

Осколок застрял в грудной клетке буквально в миллиметре от дуги аорты, однако бойцу повезло, поскольку частица металла могла повредить аорту и он умер бы за считанные секунды.

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Команда кардиохирургов Больницы Святого Пантелеимона и Института Амосова спасли жизнь украинского военного Романа Клизы, у которого буквально в сердце застрял сантиметровый осколок. Несмотря на сложность операции врачам удалось извлечь часть боеприпаса и теперь украинский боец идет на поправку. Об уникальном случае рассказали 19 апреля сотрудники клиники в соцсетях.

В публикации говорится, что 42-летний украинский защитник до войны работал водителем за границей, а после полномасштабного вторжения пошел на фронт, где стал аэроразведчиком. В декабре прошлого года получил тяжелое ранение, попав под удар вражеского беспилотника.

"Мы вышли на позиции и только подошли к блиндажу, как к нам прилетел дрон. Дальше ничего не помню", — вспоминает тот день Роман.

Бойца доставили в больницу в Днепре, где он пролежал в коме девять дней. Ранение было серьезным — взрывом повредило участок в правой части мозга, но страшнее всего было осколочное ранение, так как один из осколков боеприпаса застрял в грудной клетке буквально в миллиметре от дуги аорты.

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Хирургам удалось извлечь осколок, который застрял в миллиметре от аорты
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Из груди бойца хирурги достали осколок в полтора сантиметра

"В любой момент частица металла могла повредить аорту и защитник умер бы за считанные секунды", — отметили врачи.

Между тем как только состояние Романа чуть улучшилось, его перевезли сначала в столицу, а затем во львовскую клинику в отделение кардиохирургии.

"Во время вмешательства мы вскрыли грудную клетку, мобилизовали аорту и дугу и безопасно вынули обломок, который застрял в стенке аорты, не повредив при этом жизненно важные структуры. Операция длилась два часа. Теперь жизни пациента ничего не угрожает", — рассказал руководитель Центра сердца и сосудов больницы Роман Домашич.

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Роман Клиза делает первые шаги после операции
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Роману необходима операция по восстановлению дефекта черепа

Также Роману пришлось позаниматься, чтобы сделать первые шаги, поскольку из-за травмы головного мозга у мужчины была парализована рука и нарушена координация. Врачи отметили, что воина ждет длительная реабилитация, а также нейрохирургическая операция по восстановлению дефекта черепа.

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