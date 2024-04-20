Військові контррозвідники СБУ спалили дронами 11 танків та 36 артсистем ворога (відео)

За місяць плідної роботи представники української спецслужби завдали російській армії суттєвих втрат.

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Бійці департаменту військової контррозвідки служби безпеки відпрацьовували по ворожих цілях з допомогою ударних БпЛА. Про це інформують у пресцентрі СБ України.

За місяць ворог недорахувався 11 танків, 24 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 21 одиниці військового транспорту, 35 вогневих позицій та укриттів окупантів, 4 систем протиповітряної оборони та стільки ж складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Бійці департаменту військової контррозвідки служби безпеки відпрацьовували по ворожих цілях з допомогою ударних БпЛА

Наголошується, що бойова робота відбувалася у координації з артилеристами Збройних сил України.

Нагадаємо, що Збройні сили України знищили російського пропагандиста та воєнного кореспондента Семена Єрьоміна. FPV-дрон скинув на нього снаряд, від розриву якого той загинув.

Також Фокус писав, що перед Часовим Яром залишився єдиний форпост, підконтрольний ЗСУ. Росіянам ще не вдалося форсувати водоканал, але саме місто знищують повністю ФАБами та КАБами.

Варто також нагадати, що 19 квітня Силам оборони за 300 км від кордону з Україною вдалося збити стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, причому це відбулося вперше.

Джерела Фокусу у спецслужбах повідомили, що операцію зі збиття Ту-22М3 готували понад тиждень, очікуючи на зручний момент для ураження літака.