Военные контрразведчики СБУ сожгли дронами 11 танков и 36 артсистем врага (видео)

За месяц плодотворной работы представители украинской спецслужбы нанесли российской армии существенные потери.

Related video

Бойцы департамента военной контрразведки службы безопасности отрабатывали по вражеским целям с помощью ударных БпЛА. Об этом информируют в пресс-центре СБ Украины.

За месяц враг недосчитался 11 танков, 24 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 21 единицы военного транспорта, 35 огневых позиций и укрытий оккупантов, 4 систем противовоздушной обороны и столько же складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Бойцы департамента военной контрразведки службы безопасности отрабатывали по вражеским целям с помощью ударных БпЛА

Отмечается, что боевая работа происходила в координации с артиллеристами Вооруженных сил Украины.

Напомним, что Вооруженные силы Украины уничтожили российского пропагандиста и военного корреспондента Семена Еремина. FPV-дрон сбросил на него снаряд, от разрыва которого тот погиб.

Также Фокус писал, что перед Часовым Яром остался единственный форпост, подконтрольный ВСУ. Россиянам еще не удалось форсировать водоканал, но сам город уничтожают полностью ФАБами и КАБами.

Стоит также напомнить, что 19 апреля Силам обороны в 300 км от границы с Украиной удалось сбить стратегический бомбардировщик Ту-22М3, причем это произошло впервые.

Источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что операцию по сбиванию Ту-22М3 готовили больше недели, ожидая удобного момента для поражения самолета.