До 9 травня РФ хоче захопити Часів Яр, а в червні почати контрнаступ, — Зеленський (відео)

За словами Володимира Зеленського, українським воїнам не вистачає техніки й артилерійських снарядів. Він сподівається, що допомога від США надійде вчасно.

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Президент України Володимир Зеленський 21 квітня заявив, що Російська Федерація хоче до 9 травня захопити Часів Яр у Донецькій області. Якщо українські війська встоять, то плани Росії почати контрнаступ у червні будуть розбиті. Про це повідомив глава нашої держави в інтерв'ю для каналу NBC News.

"Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємося. До 9 травня Росія розраховує на Сході України зайняти Часів Яр… Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій у червні", — заявив президент України.

За словами Зеленського, сьогодні українським захисникам, які тримають оборону на цьому напрямку, не вистачає техніки й артилерійських снарядів. Він розраховує, що Україна отримає на допомогу від США вчасно, і ми зможемо відбити ворога та розбити плани РФ щодо контрнаступу.

"Я нещодавно був у регіоні, говорив із бійцями. Бійцями не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь Росії, а також не вистачає артилерійських снарядів", — зазначив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

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Ситуація на фронті

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 18:00 21 квітня 2024 року, на фронті протягом доби зафіксовано 65 бойових зіткнень. Загалом противник завдав 4 ракетних і 37 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Володимир Зеленський, покликаючись на доповідь Головнокомандувача ЗСУ генерала Сирського, 21 квітня повідомив про найгарячіші точки фронту. Це — Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, — а також Харківщина — Купʼянський напрямок.

Нагадаємо, 20 квітня повідомлялося, що Зеленський подякував Палаті представників за допомогу Україні. Президент України подякував спікеру Палати представників Майку Джонсону. Голова держави впевнений, що рішення сенаторів вбереже світ від більшої війни.