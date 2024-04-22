Заміни немає: у ВМС розповіли про унікальність ураженого російського корабля "Комуна" (відео)

За словами пресофіцера Дмитра Плетенчука, севастопольську бухту захищає малий ракетний корабель "Циклон", що діє як ППО. На його борту розміщується система "Панцир-С".

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Рятувальний корабель "Комуна", який був уражений українськими військовими в севастопольській бухті 21 квітня, виявився унікальним для здійснення робіт як допоміжне судно. Про це розповів в ефірі "Радіо Свобода" речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Як повідомив пресофіцер, корабель мав статус пошуково-рятувального і його застосовували в різних операціях із підняття затонулих важких предметів, під час здійснення глибоководних робіт, зокрема технічного обслуговування підводних човнів.

"Якщо брати конкретно цю одиницю, її компенсувати в цих умовах неможливо. Воно (судно. — Ред.) переобладнувалося протягом усієї своєї історії. Це судно застосовувалося росіянами для того, щоб піднімати важливі елементи на місці загибелі крейсера "Москва". Чомусь з усього складу судно-забезпечувального флоту було обрано саме це судно, що підкреслює його унікальність, попри його досить поважний вік", — пояснив Плетенчук.

Спікер акцентував на тому, що в момент атаки корабель "Комуна" перебував у бухті Севастополя. Плетенчук пояснив, що це нова тактика командування Чорноморського флоту, оскільки вони бояться атак українських сил по військових кораблях ЧФ РФ і "захищають" їх допоміжними судами. Це, найімовірніше, на думку пресофіцера, і стало причиною ураження цього судна.

"Ворог до своєї тактики додав ще один елемент — вони тепер ховають бойові одиниці за суднами допоміжного флоту і саме це могло стати причиною ураження цієї одиниці. Вони там перебувають, бо не можуть вийти на зовнішній рейд через небезпеку", — розповів Плетенчук.

Крім того, російські окупанти цілеспрямовано посилюють усілякі заходи щодо захисту акваторії Чорного моря, де перебувають їхні кораблі. Так, за словами спікера, севастопольську бухту захищає малий ракетний корабель "Циклон", що діє як ППО. Він же одночасно є носієм крилатих ракет, проте їх поки що не застосовував.

"Панцир-С" стоїть у нього на борту", — уточнив представник ВМС.

Поразка рятувального корабля "Комуна" — що відомо

Удар по кораблю "Комуна" 21 квітня підтверджено Військово-Морськими силами ЗСУ, однак без подробиць, оскільки, за словами Плетенчука, це конфіденційна інформація.

Пізніше стало відомо, що "Комуна" був уражений українською крилатою ракетою "Нептун".

Як уточнив Плетенчук, це був найстаріший військовий корабель у світі, що діє на передовій лінії. Саме цей корабель і мініпідводний човен AS-28 після затоплення крейсера "Москва" допомагали витягувати із затонулого корабля тіла екіпажу і запчастини. Тепер у підводних човнів ЧФ не буде підтримки і, за словами спікера Сил оборони Півдня, якщо з однією з російських субмарин щось трапиться, росіяни не зможуть допомогти тим, хто, можливо, виживе на підводному човні.

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Удар по кораблю "Коммуна": якою зброєю атакували ЗСУ та чому саме це судно

Нагадаємо, Фокус писав, що 21 квітня в бухті Севастополя був уражений російський корабель "Комуна".

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 21 квітня писали, що удар по кораблю "Комуна" може обмежити операції росіян на підводних човнах, зокрема й можливості із запуску ракет "Калібр".