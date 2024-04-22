Росіяни вдарили по телевежі у Харкові напередодні дзвінка Байдена, — Зеленський

Президент України назвав "очевидним залякуванням" російський ракетний удар по телевежі у Харкові.

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Ракетний удар по телевежі у Харкові, який відбувся надвечір 22 квітня, прогримів напередодні розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом. Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

"Російські терористи знову вдарили по Харкову – по телевежі. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у зв’язку та доступі до інформації", — зазначив Зеленський.

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Він уточнив, що удар відбувся саме напередодні його розмови з президентом США Джо Байденом.

"Так само як і Харків, різні міста й громади потребують захисту – потребують "петріотів" (систем ППО, — ред.). І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору й для своєї воєнної логістики", — пояснив Зеленський.

Президент України також повідомив, що наразі у Харкові триває робота над відновленням сигналу.

Що відомо про удар по телевежі у Харкові

22 квітня під час повітряної тривоги у Харкові російські окупанти атакували телевізійну інфраструктуру міста. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу телевежі є перебої з сигналом цифрового телебачення.

Також журналісти опублікували кадри з безпосереднього місця падіння телевізійної вежі.

Пізніше пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що окупанти, ймовірно, атакували харківську телевежу ракетою Х-59, а тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв поінформував, що наразі тривають технічні роботи з відновлення мовлення.

"Ворог цілеспрямовано та свідомо руйнує телевізійну інфраструктуру, прагнучи залякати українців та занурити в інформаційний вакуум. Марно, адже правда переможе", — написав Карандєєв у Facebook.

Під час російської атаки співробітники телевежі перебували в укритті. За словами Олега Синєгубова, людських жертв немає.

Нагадаємо, пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що ракета ЗС РФ зламала навпіл телевежу у Харкові, позбавивши людей можливості дивитись цифрове телебачення, проте у Харківській області збереглись інші канали зв'язку. Коли саме співробітники Держспецзв'язку зможуть відновити телесигнал, пресслужба не розповіла.