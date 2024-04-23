Знищення Ту-22М3: активність авіації знизилася, але удари КАБами тривають, — Євлаш

За словами речника Повітряних сил, дії української сторони призвели до того, що можливості противника знизилися. Водночас окупанти й далі атакують позиції ЗСУ та мирні міста.

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Після того, як літак стратегічної авіації противника Ту-22М3 вдалося збити, росіяни зменшили активність в акваторії Чорного та Азовського морів. Деталями з цього приводу поділився речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, кілька пунктів вплинули на те, що активність противника стала нижчою. До цього переліку входить не тільки ліквідація Ту-22М3, а й ураження пунктів управління на території тимчасового окупованого Кримського півострова.

Попри це, використання авіації все ж таки триває. Також противник не припиняє використовувати авіаційні ракети та авіабомби на прифронтових територіях.

"Це північ, схід. Також росіяни намагаються атакувати з території тимчасово окупованої Донецької області, намагається бити по позиціях наших захисників, по мирних містах. Зазвичай ворог застосовує КАБи не наближаючись до лінії фронту, приблизно з відстані 30-40 км. Загалом ця бомба з місця пуску може летіти до 80 кілометрів углиб території від точки пуску", — заявив Ілля Євлаш.

Протидіяти цьому озброєнню складно, продовжує представник Повітряних сил, однак це можливо. Найефективніший спосіб — боротьба саме з носіями авіаційних ракет та авіабомб.

"Це розвиток систем ППО, які можуть дістати літаки Су-34, Су-35. Це винищувачі F-16, яких ми очікуємо, з ракетами, які зможуть діставати до цих літаків. Вони стануть актуальними в боротьбі з КАБами", — підсумував Ілля Євлаш.

Нагадаємо, 22 квітня повідомлялося, що ліквідація Ту-22М3 не зменшить обстріли України, а втрата С-400 ганебна для РФ, про що заявив військовий оглядач Девід Шарп. За його словами, у РФ небагато таких літаків і будувати нові вже неможливо, але окупанти просто діятимуть обережніше. Надлишку сучасних систем ППО у РФ немає, хоча і наявні не могли стати перешкодою для ракет типу Storm Shadow.