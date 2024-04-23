Уничтожение Ту-22М3: активность авиации снизилась, но удары КАБами продолжаются, — Евлаш

По словам спикера Воздушных сил, действия украинской стороны привели к тому, что возможности противника снизились. В то же время, оккупанты и дальше атакуют позиции ВСУ и мирные города.

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После того, как самолет стратегической авиации противника Ту-22М3 удалось сбить, россияне уменьшили активность в акватории Черного и Азовского морей. Деталями по этому поводу поделился спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, несколько пунктов повлияли на то, что активность противника стала ниже. В этот перечень входит не только ликвидация Ту-22М3, но и поражение пунктов управления на территории временного оккупированного Крымского полуострова.

Несмотря на это, использование авиации все же продолжается. Также противник не прекращает использовать авиационные ракеты и авиабомбы на прифронтовых территориях.

"Это север, восток. Также россияне пытаются атаковать с территории временно оккупированной Донецкой области, пытается бить по позициям наших защитников, по мирным городам. Обычно враг применяет КАБы не приближаясь к линии фронта, примерно с расстояния 30-40 км. В целом эта бомба с места пуска может лететь до 80 километров вглубь территории от точки пуска", — заявил Илья Евлаш.

Противодействовать этому вооружению сложно, продолжает представитель Воздушных сил, однако это возможно. Самый эффективный способ — борьба именно с носителями авиационных ракет и авиабомб.

"Это развитие систем ПВО, которые могут достать самолеты Су-34, Су-35. Это истребители F-16, которых мы ожидаем, с ракетами, которые смогут доставать до этих самолетов. Они станут актуальны в борьбе с КАБами", — подытожил Илья Евлаш.

Напомним, 22 апреля сообщалось, что ликвидация Ту-22М3 не уменьшит обстрелы Украины, а потеря С-400 позорна для РФ, о чем заявил военный обозреватель Давид Шарп. По его словам, у РФ немного таких самолетов и строить новые уже невозможно, но оккупанты просто будут действовать более осторожно. Избытка современных систем ПВО у РФ нет, хотя и имеющиеся не могли стать преградой для ракет типа Storm Shadow.