Ворог активізував розвідку на Одещині та готується до нових ударів, — Братчук (відео)

За словами речника Української добровольчої армії "Південь", практично не було жодного дня, коли ЗС РФ не атакували Одещину та інші південні регіони України.

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Ворог не припиняє атакувати Одещину, а також проводить розвідку. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів подробиці в ефірі Ранок.LIVE.

Він зазначив, що практично не було такого дня, коли окупанти не атакували регіон та південні терени нашої держави. Фактично щоночі ворог атакує, застосовує ракети.

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Війська Росії атакували Одесу трьома ракетами Х-59, – Труханов (фото)

"Росіяни застосували повітряну розвідку, що може свідчити про підготовку до наступних ударів", – повідомив він.

Використовують російські окупанти активно й дрони-камікадзе. Братчук повідомив про те, що сьогодні сім "шахедів" було знищено в небі над Одеською областю й чотири на Миколаївщині.

"Падіння одного зі збитих дронів призвело до руйнувань", – додав речник.

Пошкоджено як мінімум 14 квартир. Внаслідок атаки постраждали дев’ятеро осіб, серед них – четверо дітей. Вдалося врятувати 34 людей.

Обстріл Одещини 23 квітня

О 01:44 ночі кореспондент Фокусу повідомив про вибухи в Одесі. Уже після атаки мер Одеси Геннадій Труханов в Telegram написав, що внаслідок атаки ворога пошкоджено житлові будинки. Постраждали щонайменше 14 квартир. Він повідомляв щодо сімох постраждалих.

Також голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки в Одесі пошкоджені житлові будинки, відбулося займання. Тоді рятувальникам вдалося врятувати 34 людини, з них 3 дітей. Поранення та ушкодження отримали 7 осіб, з них 2 — діти.

Нагадаємо, 22 квітня під час повітряної тривоги в Харкові російські окупанти атакували телевізійну інфраструктуру міста. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу телевежі є перебої із сигналом цифрового телебачення.