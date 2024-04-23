Враг активизировал разведку в Одесской области и готовится к новым ударам, — Братчук (видео)

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Південь", практически не было ни одного дня, когда ВС РФ не атаковали Одесскую область и другие южные регионы Украины.

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Враг не прекращает атаковать Одесскую область, а также проводит разведку. Представитель Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук рассказал подробности в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что практически не было такого дня, когда оккупанты не атаковали регион и южные территории нашего государства. Фактически каждую ночь враг атакует, применяет ракеты.

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"Россияне применили воздушную разведку, что может свидетельствовать о подготовке к следующим ударам", — сообщил он.

Используют российские оккупанты активно и дроны-камикадзе. Братчук сообщил о том, что сегодня семь "шахедов" были уничтожены в небе над Одесской областью и четыре в Николаевкой области.

"Падение одного из сбитых дронов привело к разрушениям", — добавил спикер.

Повреждены как минимум 14 квартир. В результате атаки пострадали девять человек, среди них — четверо детей. Удалось спасти 34 человека.

Обстрел Одесской области 23 апреля

В 01:44 ночи корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Одессе. Уже после атаки мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram написал, что в результате атаки врага повреждены жилые дома. Пострадали по меньшей мере 14 квартир. Он сообщал о семи пострадавших.

Также председатель Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что в результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, произошло возгорание. Тогда спасателям удалось спасти 34 человека, из них 3 детей. Ранения и повреждения получили 7 человек, из них 2 — дети.

Напомним, 22 апреля во время воздушной тревоги в Харькове российские оккупанты атаковали телевизионную инфраструктуру города. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела телебашни есть перебои с сигналом цифрового телевидения.