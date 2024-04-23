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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Далі піде кіннота": комбат розповів, як росіяни використовують двоколісні мотоцикли (відео)

Юрій Федоренко, баггі, двоколісні мотоцикли, штурми рф, зсу, штурм, батальйон ударних безпілотників Ахіллес
Фото: скрін відео | Комбат розповів щодо використання окупантами двоколісних мотоциклів

Росіяни вирішили також більше використовувати автівки типу баггі для оперативного переміщення особового складу.

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Російські окупанти почали використовувати на полі бою двоколісні мотоцикли, а наступною "піде кіннота". Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Ми-Україна" розповів подробиці.

Після останніх масованих штурмів ворог втратив значну кількість легкоброньованої техніки. Росіяни вирішили більше використовувати автівки типу баггі для оперативного переміщення особового складу.

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Окупанти провели сім штурмів в напрямку плацдарму біля Кринків, – Сили оборони
Окупанти провели сім штурмів в напрямку плацдарму біля Кринків, – Сили оборони

"Їх теж є можливість уражати, ми їх уражаємо", – повідомив Федоренко.

Росіяни вже використовують й двоколісні мотоцикли. Окупанти прагнуть використовувати високу маневровість та транспортують особовий склад до передових позицій. Силам оборони вже вдалося налаштувати процес зі знищення цієї техніки.

"Думаю, далі піде кіннота", – пояснив військовий.

Штурми військ РФ та дивна техніка

Командир танкового підрозділу ЗСУ 23 квітня розповів про переваги танка-мангала військ РФ під час штурмів. Російські окупанти почали частіше використовувати танки з навареним дахом. Їх називають "танками-мангалами". В українських військах вважають, що це танк на одну поїздку, але він цілком може виконати своє завдання. Хоч танк і не надто маневровий та має багато недоліків, він може виконати свою місію під час штурму — завести колону в населений пункт і стріляти просто в лоб.

ЗСУ знищили "танк-черепаху" окупантів, який прорвався в Красногорівку. Панцирник "засвітився" під час штурму міста. Війська РФ використали радянський Т-92, який обшили зверху металом, де від ударних дронів ховалася піхота.

Нагадаємо, 23 квітня в Міноборони РФ анонсували появу ЗРК нового покоління С-500 та назвали частку "сучасної зброї". У 2024 році війська РФ очікують також ЗРК С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" і нових РЛС.