Окупанти провели сім штурмів в напрямку плацдарму біля Кринків, – Сили оборони

Російські підрозділи під час штурмів зазнали втрат, а згодом відійшли на свої вихідні позиції.

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На тимчасово окупованій Херсонщині російські підрозділи здійснили сім штурмів у напрямку плацдарму біля Кринків. Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.

Військові зазначили, що росіяни зазнали втрат, а згодом відійшли на свої вихідні позиції. Українські захисники й надалі здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

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Російські окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, а також застосовують велику кількість ударних БПЛА різних типів, не припиняють аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні зафіксували проліт 155 розвідувальних дронів.

Загарбники на Оріхівському напрямку провели 5 штурмів, з яких 3 в районі Старомайорського, 2 в районі Роботиного. Успіху вони не мали.

На Оріхівському напрямку протягом бойової доби окупанти здійснили вісім авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб. Застосовано й понад два десятки некерованих авіаційних ракет.

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. У звіті за 20 квітня вказано про те, що сім атак були марними.

Нагадаємо, 27 березня голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що війська РФ стали рідше штурмувати Кринки через великі втрати. У російських окупантів залишається наступальний потенціал, проте українські захисники його активно знищують. Водночас є ознаки того, що лінія бойового зіткнення стабілізується.