Оккупанты провели семь штурмов в направлении плацдарма возле Крынок, — Силы обороны

Российские подразделения во время штурмов понесли потери, а затем отошли на свои исходные позиции.

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На временно оккупированной части Херсонской области российские подразделения совершили семь штурмов в направлении плацдарма возле Крынок. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

Военные отметили, что россияне понесли потери, а затем отошли на свои исходные позиции. Украинские защитники и в дальнейшем осуществляют комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

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Российские оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, а также применяют большое количество ударных БПЛА различных типов, не прекращают аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксировали пролет 155 разведывательных дронов.

Захватчики на Ореховском направлении провели 5 штурмов, из которых 3 в районе Старомайорского, 2 в районе Роботино. Успеха они не имели.

На Ореховском направлении в течение боевых суток оккупанты осуществили восемь авиационных ударов с применением восемь управляемых авиабомб. Применено и более двух десятков неуправляемых авиационных ракет.

В Генштабе ВСУ также отметили, что российские захватчики пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В отчете за 20 апреля указано о том, что семь атак были напрасными.

Напомним, 27 марта председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук сообщил, что войска РФ стали реже штурмовать Крынки из-за больших потерь. У российских оккупантов остается наступательный потенциал, однако украинские защитники его активно уничтожают. В то же время есть признаки того, что линия боевого соприкосновения стабилизируется.