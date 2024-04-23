Підрозділ BULAVA зупинив механізований штурм ЗС РФ: як їм це вдалося (відео)

Оператори безпілотників помітили ворожу техніку, яка наступала на позиції ЗСУ на Новопавлівському напрямку. Після влучних ударів БПЛА окупанти зазнавали втрат.

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Збройні сили Російської Федерації штурмують українські позиції із залученням бойової техніки на Новопавлівському напрямку Донецької області. Український військовим з підрозділу BULAVA 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади вдалося відбити атаку ворога та знищити його машини. Про це повідомили в пресслужбі бригади в Telegram.

"На Новопавлівському напрямку не припиняються спроби російських штурмів із залученням техніки", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі президентської бригади розповіли, що підрозділ BULAVA вдень та вночі уражає ворожі танки, БМП й БТРи, тим самим відбиваючи спроби росіян прорватися.

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Бійці опублікували ролик, у якому показали, як оператори безпілотних літальних апаратів виявляли ворожу техніку, за допомогою якої російські військові намагалися наступати. Після цього українські бійці спрямовували влучний удар дрона, в результаті чого ворожа техніка вибухала, а в небо здіймався густий сірий дим. Таким чином підрозділу BULAVA вдалося уразити не одну російську машину.

"Зацініть, як в кінці відео від новинки нашого підрозділу — "терміту" палає російський танк", — додали в президентській бригаді.

Нагадаємо, ввечері 21 квітня аналітики DeepState розповіли, що російські військові просунулися в Очеретиному, Новомихайлівці, біля Первомайського і Парасковіївки Донецької області. За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 21 квітня ЗС РФ 23 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку.

22 квітня у Міноборони РФ заявили про те, що російські військові нібито окупували Новомихайлівку на Новопавлівському напрямку. Також ворогу нібито вдалося покращити тактичне становище на передньому краю.