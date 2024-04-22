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ЗС РФ просунулися біля низки населених пунктів на Донбасі: як змінився фронт (карта)

Російський військовий, ЗС РФ, окупанти
Фото: РІА Новини | Ілюстративне фото російського військового

Протягом 21 квітня українські військові відбили 16 атак окупантів на Авдіївському напрямку. На Новопавлівському росіяни 23 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ, розповіли в Генштабі.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися біля низки населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState ввечері 21 квітня.

Так окупанти просунулися в Очеретиному, Новомихайлівці, південніше за Первомайське та південніше за Парасковіївку Донецької області.

Ситуація біля Очеретиного, карта Fullscreen
Ситуація біля Очеретиного
Ситуація біля Новомихайлівки та Парасковіївки, карта Fullscreen
Ситуація біля Новомихайлівки та Парасковіївки
Ситуація біля Первомайського, карта Fullscreen
Ситуація біля Первомайського

Ситуація на Авдіївському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 21 квітня на Авдіївському напрямку українські військові відбили 16 ворожих атак у районах Очеретиного, Бердичів, Уманського, Яснобродівки, Нетайлового та Первомайського Донецької області.

Ситуація на Новопавлівському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

ЗСУ стримували окупантів у районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного на Новопавлівському напрямку Донецької області. Там противник 23 рази намагався прорвати українську оборону.

Нагадаємо, 22 квітня аналітики ISW розповіли, що українські військові зможуть зупинити наступ російських окупантів, якщо військова допомога від США прибуде швидко. Зокрема, союзники можуть відправити допомогу вже до кінця цього тижня.

19 квітня стало відомо про те, що бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили понад 300 одиниць військової техніки військових РФ у районі села Новомихайлівка Донецької області. Ворог намагався захопити населений пункт, а для цього щодня кидав в атаку танки та бойові броньовані машини.