ЗС РФ просунулися біля низки населених пунктів на Донбасі: як змінився фронт (карта)

Протягом 21 квітня українські військові відбили 16 атак окупантів на Авдіївському напрямку. На Новопавлівському росіяни 23 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ, розповіли в Генштабі.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися біля низки населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState ввечері 21 квітня.

Так окупанти просунулися в Очеретиному, Новомихайлівці, південніше за Первомайське та південніше за Парасковіївку Донецької області.

Ситуація біля Очеретиного

Ситуація біля Новомихайлівки та Парасковіївки

Ситуація біля Первомайського

Ситуація на Авдіївському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 21 квітня на Авдіївському напрямку українські військові відбили 16 ворожих атак у районах Очеретиного, Бердичів, Уманського, Яснобродівки, Нетайлового та Первомайського Донецької області.

Ситуація на Новопавлівському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

ЗСУ стримували окупантів у районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного на Новопавлівському напрямку Донецької області. Там противник 23 рази намагався прорвати українську оборону.

Нагадаємо, 22 квітня аналітики ISW розповіли, що українські військові зможуть зупинити наступ російських окупантів, якщо військова допомога від США прибуде швидко. Зокрема, союзники можуть відправити допомогу вже до кінця цього тижня.

19 квітня стало відомо про те, що бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили понад 300 одиниць військової техніки військових РФ у районі села Новомихайлівка Донецької області. Ворог намагався захопити населений пункт, а для цього щодня кидав в атаку танки та бойові броньовані машини.