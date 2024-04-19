"Жорстока битва": озвучено втрати ЗС РФ у боях за Новомихайлівку (відео)

За словами військових 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, сьогодні Новомихайлівка та її околиці — це одне з найбільших кладовищ російської техніки.

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За пів року боїв у районі села Новомихайлівка Донецької області Сили військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили понад 300 одиниць техніки Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба підрозділу у Facebook 19 квітня.

"Жорстока битва за маленьке село, де раніше мешкало лише півтори тисячі людей, почалася наприкінці осені", — зазначили в 79-й ОДШБр.

Повідомляється, що ЗС РФ зосередили на вузькій ділянці фронту відразу 10 своїх бригад і полків загальною чисельністю до 30 тисяч військових. З метою захоплення населеного пункту окупанти щодня кидали в атаку танки та бойові броньовані машини.

За інформацією 79-ї ОДШБр, загалом за цей час було знищено 314 одиниць ворожої техніки. У підрозділі також показали карту з документальним підтвердженням цієї інформації.

Втрати техніки ЗС РФ у Новомихайлівці Фото: 79 окрема десантно-штурмова Таврійська

"Новомихайлівка та її околиці сьогодні — це одне з найбільших кладовищ ворожої техніки російсько-української війни. Це тисячі окупантів, які понесли тут ганебну смерть", — ідеться в публікації.

Бійці 79-ї ОДШБр знищили 314 одиниць техніки РФ під Новомихайлівкою

Нагадаємо, десантники 79-ї ОШБр повідомили, що в районі Новомихайлівки російські окупанти втратили колону важкої техніки, якою вирушили на штурм. Миколаївські десантники спалили 3 ворожі танки і три бойові машини піхоти на підступах.

Раніше, 25 березня, бійці Державної прикордонної служби розповіли, що ЗС РФ використовують для ударів по українських позиціях у Новомихайлівці до 80 FPV-дронів тільки до обіду. Тактика окупантів, за словами українських військових, така сама, як і скрізь — "м'ясні штурми".