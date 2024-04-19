"Жестокая битва": озвучены потери ВС РФ в боях за Новомихайловку (видео)

По словам военных 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, сегодня Новомихайловка и ее окрестности — это одно из крупнейших кладбищ российской техники.

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За полгода боев в районе села Новомихайловка Донецкой области Силы военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили более 300единиц техники Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба подразделения в Facebook 19 апреля.

"Жестокая битва за маленькое село, где раньше жило всего полторы тысячи человек, началась в конце осени", — отметили в 79-й ОДШБр.

Сообщается, что ВС РФ сосредоточили на узком участке фронта сразу 10 своих бригад и полков общей численностью до 30 тысяч военных. С целью захвата населенного пункта оккупанты ежедневно бросали в атаку танки и боевые бронированные машины.

По информации 79-й ОДШБр, всего за это время было уничтожено 314 единиц вражеской техники. В подразделении также показали карту с документальным подтверждением данной информации.

Потери техники ВС РФ в Новомихайловке Фото: 79 окрема десантно-штурмова Таврійська

"Новомихайловка и ее окрестности сегодня — это одно из крупнейших кладбищ вражеской техники российско-украинской войны. Это тысячи оккупантов, которые понесли здесь позорную смерть", — говорится в публикации.

Бойцы 79-й ОДШБр уничтожили 314 единиц техники РФ под Новомихайловкой

Напомним, десантники 79-й ОШБр сообщили, что в районе Новомихайловки российские оккупанты потеряли колонну тяжелой техники, которой отправились на штурм. Николаевские десантники сожгли 3 вражеских танка и три боевых машины пехоты на подступах.

Ране, 25 марта, бойцы Государственной пограничной службы рассказали, что ВС РФ используют для ударов по украинским позициям в Новомихайловке до 80 FPV-дронов только до обеда. Тактика оккупантов, по словам украинских военных, такая же, как и везде — "мясные штурмы".