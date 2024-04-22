ВС РФ продвинулись возле ряда населенных пунктов на Донбассе: как изменился фронт (карта)

В течение 21 апреля украинские военные отбили 16 атак оккупантов на Авдеевском направлении. Тогда как на Новопавловском россияне 23 раза пытались прорвать оборону ВСУ, рассказали в Генштабе.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле ряда населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState вечером 21 апреля.

Таким образом оккупанты продвинулись в Очеретино, Новомихайловке, южнее Первомайского и южнее Парасковиевки Донецкой области.

Ситуация возле Очеретино

Ситуация возле Новомихайловки и Парасковиевки

Ситуация возле Первомайского

Ситуация на Авдеевском направлении: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, в течение 21 апреля на Авдеевском направлении украинские военные отбили 16 вражеских атак в районах Очеретино, Бердычев, Уманского, Яснобродовки, Нетайлово и Первомайского Донецкой области.

Ситуация на Новопавловском направлении: данные Генштаба ВСУ

ВСУ сдерживали оккупантов в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного на Новопавловском направлении Донецкой области. Там противник 23 раза пытался прорвать украинскую оборону.

Напомним, 22 апреля аналитики ISW рассказали, что украинские военные смогут остановить наступление российских оккупантов, если военная помощь от США прибудет быстро. В частности, союзники могут отправить помощь уже до конца этой недели.

19 апреля стало известно о том, что бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили более 300 единиц военной техники военных РФ в районе села Новомихайловка Донецкой области. Враг пытался захватить населенный пункт, а для этого ежедневно бросал в атаку танки и боевые бронированные машины.