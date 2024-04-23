500 тисяч неплатників аліментів: багатодітних батьків можуть мобілізувати, — Мін'юст (відео)

За словами представника відомства Андрія Гайченка, боржників за аліментами в Україні сьогодні понад півмільйона осіб. Близько 180 тисяч громадян України не платять довше трьох місяців.

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Батьків трьох і більше дітей, які не платять аліменти, в Україні можуть мобілізувати. Таку заяву зробив в ефірі телемарафону заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

За його словами, боржників за аліментами в Україні зараз понад 500 тисяч осіб. Близько 180 тисяч громадян України не платять за аліментами довше трьох місяців.

Представник держвідомства уточнив, що виконавча служба домагається виплати аліментів "усіма законними способами". Банківські рахунки заарештовують, стягують кошти із зарплат, пенсій та інших виплат. Ба більше, можуть "реалізовувати майно".

"Можемо заходити в приміщення і виносити пральні машини, телевізори та побутову техніку, айпади та ноутбуки — і продавати це все з аукціону на користь дитини", — попередив чиновник.

Гайченко також додав, що, на його думку, батьки, на утриманні яких троє і більше дітей, але які не платять аліменти, по суті, дітей не утримують. Таких батьків в разі "неутримання хоча б одного з них" мобілізовуватимуть до армійських лав України.

"Не утримуєш дитину, то значить у тебе і пільги немає", — зазначив він.

На сьогодні створюються механізми взаємодії з ТЦК і виконавчими службами. Не виключено, що багатодітним батькам доведеться носити в ТЦК довідки про те, що заборгованостей з аліментів немає.

На довершення всього, серед неплатників аліментів є і жінки. Їх приблизно 16 тисяч, зазначив співробітник міністерства.

Нагадаємо про те, як громадянам України отримати бронь від мобілізації в травні.

Також повідомлялося, що 19 квітня українські дипломати розповіли, чи будуть роздавати повістки чоловікам за кордоном.