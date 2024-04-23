500 тысяч неплательщиков алиментов: многодетных родителей могут мобилизовать, — Минюст (видео)

По словам представителя ведомства Андрея Гайченко, должников по алиментам в Украине сегодня больше полумиллиона человек. Порядка 180 тысяч граждан Украины не платят дольше трех месяцев.

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Родителей трех и более детей, которые не платят алименты, в Украине могут мобилизовать. Такое заявление сделал в эфире телемарафона замминистра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

По его словам, должников по алиментам в Украине сейчас больше 500 тысяч человек. Порядка 180 тысяч граждан Украины не платят по алиментам дольше трех месяцев.

Представитель госведомства уточнил, что исполнительная служба добивается выплаты алиментов "всеми законными способами". Банковские счета арестовываются, взимаются средства с зарплат, пенсий и прочих выплат. Более того, могут "реализовывать имущество".

"Можем заходить в помещение и выносить стиральные машины, телевизоры и бытовую технику, айпады и ноутбуки — и продавать это все с аукциона в пользу ребенка", — предупредил чиновник.

Гайченко также добавил, что, по его мнению, родители, на содержании которых трое и больше детей, но которые не платят алименты, в сущности, детей не содержат. Таких родителей в случае "не содержания хотя бы одного из них" будут мобилизовывать в армейские ряды Украины.

"Не содержишь ребенка, то значит у тебя и льготы нет", — отметил он.

На сегодня создаются механизмы взаимодействия с ТЦК и исполнительными службами по этой части. Не исключено, что многодетным родителям придется носить в ТЦК справки о том, что задолженностей по алиментам нет.

В довершение всего, среди неплательщиков алиментов есть и женщины. Их порядка 16 тысяч, отметил сотрудник министерства.

Напомним о том, как гражданам Украины получить бронь от мобилизации в мае.

Также сообщалось, что 19 апреля украинские дипломаты рассказали, будут ли раздавать повестки мужчинам за рубежом.