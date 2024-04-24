П'ять літаків та багато іншого: ВАКС дозволив конфіскацію майна у колаборанта Балицького

У колишнього народного депутата Євгена Балицького є час до кінця тижня, аби оскаржити рішення українського суду.

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У вівторок, 23 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього народного депутата Євгена Балицького, який очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Персональні санкції, передбачені пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", були застосовані й до його батька та сина, які також співпрацюють із країною-агресором.

Таким чином, у дохід держави було стягнуто п’ять літаків (­4 Cessna 172RG та ­1 Model 76, Duchess), саморобне туристичне судно, три квартири, житловий будинок, дві земельні ділянки в Мелітополі, чотири легкових автомобілі, а також кошти на банківських рахунках й частки у дев’ятьох компаніях.

У Мінюсті пояснили, що в дохід держави стягнуто ­корпоративні права ТОВ "Мелітопольський автогідроагрегат", ПП "Рекламна агенція "Бріз", ТОВ "Бастіон М-70", ТОВ "Лігіон", ТОВ "Телерадіокомпанія "МТВ-плюс", ТОВ "Аквабіом", ТОВ "Мелітопольський завод підшипників ковзання", ПрАТ "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Салют", ТОВ "Авіаційна група".

Водночас ВАКС відмовив у стягненні в дохід держави 10% частки у статутному капіталі ТОВ "Бастіон М-70", якою, на думку Мінюсту, опосередковано володіє батько Балицького.

Балицький Євген Віталійович є колишнім депутатом Верховної Ради України від "Партії регіонів", якого після повномасштабного військового вторгнення РФ було призначено так званим "губернатором Запорізької області". Він активно співпрацює з Росією, зокрема займався організацією так званого "референдуму" про приєднання Запорізької області до РФ, курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконний продаж їхнього нерухомого майна, а також поширює в ЗМІ проросійську пропаганду.

Балицький Віталій Броніславович є батьком Євгена Балицького. Він надає потужності належних йому та захоплених ним підприємств збройним силам РФ з метою виготовлення та ремонту їхнього озброєння.

Балицький Олександр Євгенович є сином Євгена Балицького. Він вступив у проросійське воєнізоване угруповання і бере активну участь на боці РФ проти Збройних сил України.

Зазначається, що апеляційна скарга на рішення суду може бути подана учасником справи чи його представником протягом п’яти днів з дня проголошення.

Нагадаємо, наприкінці червня минулого року очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заочно отримав 15 років з конфіскацією за активну співпрацю з окупантами.