Пять самолетов и многое другое: ВАКС разрешил конфискацию имущества у коллаборанта Балицкого

У бывшего народного депутата Евгения Балицкого есть время до конца недели, чтобы обжаловать решение украинского суда.

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Во вторник, 23 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему народному депутату Евгению Балицкому, который возглавил оккупационную администрацию Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Персональные санкции, предусмотренные пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях", были применены и к его отцу и сыну, которые также сотрудничают со страной-агрессором.

Таким образом, в доход государства было взыскано пять самолетов (4 Cessna 172RG и 1 Model 76, Duchess), самодельное туристическое судно, три квартиры, жилой дом, два земельных участка в Мелитополе, четыре легковых автомобиля, а также средства на банковских счетах и доли в девяти компаниях.

В Минюсте пояснили, что в доход государства взысканы корпоративные права ООО "Мелитопольский автогидроагрегат", ЧП "Рекламное агентство "Бриз", ООО "Бастион М-70", ООО "Лигион", ООО "Телерадиокомпания "МТВ-плюс", ООО "Аквабиом", ООО "Мелитопольский завод подшипников скольжения", ЧАО "Детское учреждение оздоровления и отдыха "Салют", ООО "Авиационная группа".

В то же время ВАКС отказал во взыскании в доход государства 10% доли в уставном капитале ООО "Бастион М-70", которой, по мнению Минюста, опосредованно владеет отец Балицкого.

Балицкий Евгений Витальевич является бывшим депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов", который после полномасштабного военного вторжения РФ был назначен так называемым "губернатором Запорожской области". Он активно сотрудничает с Россией, в частности занимался организацией так называемого "референдума" о присоединении Запорожской области к РФ, курирует выселение проукраинских жителей Запорожья из собственных домов, незаконную продажу их недвижимого имущества, а также распространяет в СМИ пророссийскую пропаганду.

Балицкий Виталий Брониславович является отцом Евгения Балицкого. Он предоставляет мощности принадлежащих ему и захваченных им предприятий вооруженным силам РФ с целью изготовления и ремонта их вооружения.

Балицкий Александр Евгеньевич является сыном Евгения Балицкого. Он вступил в пророссийскую военизированную группировку и принимает активное участие на стороне РФ против Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что апелляционная жалоба на решение суда может быть подана участником дела или его представителем в течение пяти дней со дня провозглашения.

Напомним, в конце июня прошлого года глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заочно получил 15 лет с конфискацией за активное сотрудничество с оккупантами.