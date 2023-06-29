Первым поддержал оккупантов: топ-коллаборант на Запорожье Балицкий получил 15 лет, — СБУ

Украинский суд решил, что глава оккупационной администрации Запорожской области должен провести за решеткой полтора десятка лет.

Related video

29 июня в СБУ сообщили о приговоре суда, который получил коллаборационист и глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. За активное сотрудничество с оккупантами он отсидит 15 лет с конфискацией, когда попадет в руки правоохранительных органов Украины. Детали обвинения изложены на официальной странице Facebook учреждения.

Евгений Балицкий осужден заочно, причем в перечне обвинений против него нет государственной измены. Зато есть две другие статьи Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 — коллаборационная деятельность;

ч. 2 ст. 110 — посягательство на государственную целостность.

Следователи СБУ задокументировали следующие действия коллаборанта Балицкого, который до начала большой войны был нардепом от "Партии регионов":

первым перешел на сторону российских оккупантов и занял должность гауляйтера части Запорожской области;

допускал давление, угрозы и шантаж, с помощью которых требовал покорности "новой власти". Во время его управления украинцев бросали в застенки и подвергали репрессиям;

подавлял силы сопротивления против российских оккупантов;

приобщился к организации и проведению псевдореферендума, после которого Путин присоединил к РФ часть Запорожской области. В частности, политик создавал фальшивые "избиркомы" и фальсифицировал "результаты";

после "референдума" поехал в Москву — просил "присоединить" область;

30 июня 2022 года лично подписал фейковый "договор" о вхождении Запорожья в РФ.

В заметке СБУ указано, что осуществляются "комплексные меры", чтобы посадить коллаборанта Балицкого за решетку.

Отметим, Евгений Балицкий — 53-летний экс-нардеп, который родился в украинском Мелитополе, но получил гражданство РФ. Впервые стал народным депутатом в 2014 году — прошел в Верховную Раду от "Партии Регионов". После "Революции Достоинства" вновь попал в парламент — как самовыдвиженец. Позже стал депутатом Запорожского областного совета именно от "Оппозиционного блока".

Коллаборационист в своих публичных высказываниях регулярно выступал в поддержку РФ и уверял, что Крым россияне аннексировали законно.

Движение "Честно" — о деятельности Евгения Балицкого

Сейчас Балицкий находится на оккупированной территории Запорожской области. В его Telegram-канале указано, что 29 июня он дал интервью британскому журналисту, который пишет для иранского издания.

Балицкий — во время встречи с представителем СМИ

Напоминаем, при поддержке Балицкого 27 июня оккупационные власти поставили на воинский учет полторы тысячи жителей Запорожья: теперь им грозит мобилизация в армию РФ.

Кроме того, в мае 2023 года стало известно о так называемом"народном ополчении", которое создают на оккупированных территориях Украины. Задача "ополченцев" — стеречь военные объекты, не увольняясь с основной работы.