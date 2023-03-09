"Без отрыва от работы": оккупанты в Запорожской области формируют "народное ополчение"

По словам так называемого "губернатора" Евгения Балицкого, новое военизированное формирование будет выполнять задачи "по поддержанию общественного порядка, охране госсобственности и имущества граждан".

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Оккупационные власти начали формировать "народное ополчение" на захваченной территории Запорожской области. Об этом в четверг, 9 марта, у себя в Telegram-канале рассказал так называемый "губернатор" Евгений Балицкий.

Коллаборант, в частности, подчеркнул, что уже подписал соответствующий "указ".

"Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем", — прокомментировал он.

По словам Балицкого, "добровольцам" не нужно увольняться с основного места работы для участия в "ополчении".

"Добровольцы будут проходить службу в народном ополчении без отрыва от основного места работы", — объяснил пособник оккупантов.

Главные задачи нового военизированного формирования в захваченных районах области — "охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан".

Как уточняется, для "добровольцев" будут организованы занятия на полигоне с "опытными инструкторами".

Записаться в "ополчение" может любой человек старше 18 лет, постоянно проживающий на территории Запорожской области либо живший там ранее, резюмировал Балицкий

Напомним, 18 февраля Евгений Балицкий также рассказывал о том, что на оккупированной части Запорожской области создан добровольческий батальон им. Судоплатова, в который якобы вошли представители Сербии, Турции и скандинавских стран. Пособник россиян также уточнил, что в состав подразделения также вошли те, кто раньше принимал участие в АТО на стороне Украины.

13 февраля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в захваченном городе происходит ротация российских оккупантов.