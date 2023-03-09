"Без відриву від роботи": окупанти у Запорізькій області формують "народне ополчення"

За словами так званого "губернатора" Євгена Балицького, нове воєнізоване формування виконуватиме завдання "з підтримки громадського порядку, охорони держвласності та майна громадян".

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Окупаційна влада почала формувати "народне ополчення" на захопленій території Запорізької області. Про це у четвер, 9 березня, у себе у Telegram-каналі розповів так званий "губернатор" Євген Балицький.

Колаборант, зокрема, наголосив, що вже підписав відповідний "наказ".

"Вважаю, що таке рішення сьогодні продиктоване часом", — прокоментував він.

За словами Балицького, "добровольцям" не потрібно звільнятися з основного місця роботи для участі в "ополченні".

"Добровольці проходитимуть службу в народному ополченні без відриву від основного місця роботи", — пояснив помічник окупантів.

Головні завдання нового воєнізованого формування у захоплених районах області – "охорона громадського порядку та важливих об'єктів життєзабезпечення області, а також захист державної власності та майна громадян".

Як уточнюється, для "добровольців" буде організовано заняття на полігоні з "досвідченими інструкторами".

Записатися в "ополчення" може будь-яка людина старше 18 років, яка постійно проживає на території Запорізької області або жила там раніше, резюмував Балицький.

Нагадаємо, 18 лютого Євгеній Балицький також розповідав про те, що на окупованій частині Запорізької області створено добровольчий батальйон ім. Судоплатова, до якого нібито увійшли представники Сербії, Туреччини та скандинавських країн. Помічник росіян також уточнив, що до складу підрозділу також увійшли ті, хто раніше брав участь у АТО на боці України.

13 лютого мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у захопленому місті відбувається ротація російських окупантів.