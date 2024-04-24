Захоплювався "вагнерівцями": на Прикарпатті судитимуть інтернет-агітатора

Житель Івано-Франківська вважав російську агресію проти України "звільненням" території.

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Житель Івано-Франківська, що на Прикарпатті, який до виходу на пенсію працював у пенітенціарній службі, був учасником проросійських груп у забороненій соцмережі, звідки брав і поширював інформацію через анонімний профіль. Про це повідомляють у регіональному відділенні СБ України.

Чоловік ділився численними публікаціями, де вболівали за перемогу ЗС РФ, романтизували найманців ПВК "Вагнер" і угруповання російських "козаків".

Натомість українців у цих дописах називали "нацистами" та "фашистами", обвинувачували у вигаданих злочинах і раділи їхнім втратам.

Кіберфахівці СБУ викрили інтернет-агітатора наприкінці 2023 року, із того часу він перебуває за ґратами.

Слідчі спецслужби довели, що фігурант вважав правомірною окупацію військами загарбників Сходу України, а російську агресію проти України визнавав "звільненням" території.

Матеріали щодо пропагандиста передано до суду. Його обвинувачують за ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Івано-Франківську Служба безпеки вже затримала агітаторку, яка переконувала, що війну розпочали українці.

Також Фокус писав, що під час окупації Куп’янська на Харківщині 46-річний чоловік пішов працювати "поліцейським" і конвоював учасників АТО, здійснював пропускний режим на блокпостах, перевіряв документи на транспортні засоби. У березні 2024 року йому заочно оголосили вирок.