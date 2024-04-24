Восторгался "вагнеровцами": на Прикарпатье будут судить интернет-агитатора

Житель Ивано-Франковска считал российскую агрессию против Украины "освобождением" территории.

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Житель Ивано-Франковска на Прикарпатье, который до выхода на пенсию работал в пенитенциарной службе, был участником пророссийских групп в запрещенной соцсети, откуда брал и распространял информацию через анонимный профиль. Об этом сообщают в региональном отделении СБ Украины.

Мужчина делился многочисленными публикациями, в которых болели за победу ВС РФ, романтизировали наемников ЧВК "Вагнер" и группировки российских "казаков".

Зато украинцев в этих сообщениях называли "нацистами" и "фашистами", обвиняли в вымышленных преступлениях и радовались потерям.

Киберспециалисты СБУ разоблачили интернет-агитатора в конце 2023 года, с тех пор он находится за решеткой.

Следователи спецслужбы доказали, что фигурант считал правомерной оккупацию войсками захватчиков востока Украины, а российскую агрессию против Украины признавал "освобождением" территории.

Материалы в отношении пропагандиста переданы в суд. Его обвиняют по ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в сентябре прошлого года в Ивано-Франковске Служба безопасности уже задержала агитаторшу, которая убеждала, что войну начали украинцы.

Также Фокус писал, что во время оккупации Купянска на Харьковщине 46-летний мужчина пошел работать "полицейским" и конвоировал участников АТО, осуществлял пропускной режим на блокпостах, проверял документы на транспортные средства. В марте 2024 года ему заочно объявили приговор.