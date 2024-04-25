Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури: ЗС РФ атакували Черкаську область, деталі

За словами начальника ОВА Ігоря Табурця, по допомогу до медиків після ворожої атаки звернулися 6 осіб. Кореспондентка Фокусу напередодні повідомляла про вибухи в місті Сміла.

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Російські окупанти не припиняють тероризувати мирне населення України і вранці 25 квітня атакували Черкаську область. Деталями поділився начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі.

Почалася повітряна тривога о 06:22, а через 2 хвилини представники Повітряних сил написали про ракетну небезпеку для Черкаської та Київської областей. О 06:26 жителів Черкас також попередили, що в їхньому напрямку летить швидкісна ціль.

Пізніше кореспондентка Фокусу повідомила про те, що в місті Сміла пролунав вибух.

Начальник ОВА Ігор Табурець підтвердив, що російські окупанти атакували Черкаську область і по швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист протиповітряної оборони.

"За попередньою інформацією, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Без загиблих. Станом на зараз по допомогу до медиків звернулися шестеро осіб", — написав Ігор Табурець.

На місце прибули всі необхідні служби, які повинні будуть впоратися з ліквідацією наслідків. Яка саме ціль атакувала місто — невідомо. Голова обласної військової адміністрації пообіцяв оприлюднити більше інформації пізніше.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, що з 24 лютого 2022 року росіяни атакували мирні українські міста 3 974 ракетами і 5126 безпілотниками. Аналітики не виключають, що кількість випущених повітряних цілей може бути ще більшою.