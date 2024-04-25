Поврежден объект критической инфраструктуры: ВС РФ атаковали Черкасскую область, детали

По словам начальника ОВА Игоря Табурца, за помощью к медикам после вражеской атаки обратились 6 человек. Корреспондентка Фокуса накануне сообщала о взрывах в городе Смела.

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Российские оккупанты не прекращают терроризировать мирное население Украины и утром 25 апреля атаковали Черкасскую область. Деталями поделился начальник областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

Началась воздушная тревога в 06:22, а спустя 2 минуты представители Воздушных сил написали о ракетной опасности для Черкасской и Киевской областей. В 06:26 жителей Черкасс также предупредили, что в их направлении летит скоростная цель.

Позже корреспондентка Фокуса сообщила о том, что в городе Смела прозвучал взрыв.

Начальник ОВА Игорь Табурец подтвердил, что российские оккупанты атаковали Черкасскую область и по скоростной воздушной цели отработала комплексная защита противовоздушной обороны.

"По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе. Без погибших. На сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек", — написал Игорь Табурец.

На место прибыли все необходимые службы, которые должны будут справиться с ликвидацией последствий. Какая именно цель атаковала город — неизвестно. Глава областной военной администрации пообещал обнародовать больше информации позже.

Напомним, 24 апреля сообщалось, что с 24 февраля 2022 года россияне атаковали мирные украинские города 3 974 ракетами и 5126 беспилотниками. Аналитики не исключают, что количество выпущенных воздушных целей может быть еще больше.