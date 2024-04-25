"Шукають слабкі місця": у росіян перевага в боєприпасах і техніці в районі Бахмута (відео)

Окупаційні підрозділи, за словами офіцера 4-ї бригади НГУ Володимира Назаренка, обрали тактику масштабного просування на фронті, але під час штурмів загарбники зазнають великих втрат.

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У росіян зберігається перевага в кількості боєприпасів і техніки на Бахмутському напрямку. Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко на псевдо "Сонечко" повідомив подробиці в ефірі "Ми — Україна".

Російські окупанти прагнуть просуватися на багатьох ділянках. На Бахмутському напрямку вони обрали тактику максимального широкого просування по фронту, але зазнають значних втрат.

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"Шукають слабкі місця, але шансів у ворога немає", — заявив він.

Володимир Назаренко додав, що пріоритетом є контрбатарейна боротьба. Допомога союзників щодо постачання досить важлива.

"У ворога зберігається перевага в кількості боєприпасів, у кількості металолому, який вони накопичили", — розповів військовий.

Назаренко зазначив, що варто чітко розуміти різницю в якості, оскільки має значення не кількість випущених снарядів, якими ворог бомбардує, а важливим є втрати ворога. Для знищення російської гармати, ворожого складу з боєприпасами чи міномета достатньо одного влучного пострілу.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку, як вказано у звіті Генерального штабу ЗСУ від 25 квітня, українські воїни відбили 25 атак. Це відбулося в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Верхньокам’янське, Новий, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

Нагадаємо, у ЗСУ 24 квітня розповіли стосовно "успіхів" військ РФ на Донбасі. За словами заступника командира 3-ї ОШБр Родіона Кудряшова, противник намагається атакувати українські позиції великою кількістю дронів, піхоти й техніки. Подібна тактика використовувалася в районі Бахмута.