"Ищут слабые места": у россиян преимущество по боеприпасам и технике в районе Бахмута (видео)

Оккупационные подразделения, по словам офицера 4-й бригады НГУ Владимира Назаренко, выбрали тактику масштабного продвижения на фронте, но при штурмах захватчики несут большие потери.

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У россиян сохраняется преимущество в количестве боеприпасов и техники на Бахмутском направлении. Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубіж" Владимир Назаренко под псевдонимом "Сонечко" сообщил подробности в эфире "Ми-Україна".

Российские оккупанты стремятся продвигаться по многим участкам. На Бахмутском направлении они выбрали тактику максимального широкого продвижения по фронту, но несут значительные потери.

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"Ищут слабые места, но шансов у врага нет", — заявил он.

Владимир Назаренко добавил, что приоритетом является контрбатарейная борьба. Помощь союзников по снабжению достаточно важна.

"У врага сохраняется преимущество в количестве боеприпасов, в количестве металлолома, который они накопили", — рассказал военный.

Назаренко отметил, что следует четко понимать разницу в качестве, поскольку имеет значение не количество выпущенных снарядов, которыми враг бомбит, а важным является потери врага. Для уничтожения российской пушки, вражеского склада с боеприпасами или миномета, достаточно одного меткого выстрела.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

На Бахмутском направлении, как указано в отчете Генерального штаба ВСУ от 25 апреля, украинские воины отбили 25 атак. Это произошло в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменское, Новый, Выемка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

Напомним, в ВСУ 24 апреля рассказали относительно "успехов" войск РФ на Донбассе. По словам заместителя командира 3-й ОШБр Родиона Кудряшова, противник пытается атаковать украинские позиции большим количеством дронов, пехоты и техники. Подобная тактика использовалась в районе Бахмута.