Росіяни втрачають 85% техніки та живої сили на Східному напрямку, — ОСУВ "Хортиця"

Як розповів представник командування, за пів року бійці 79 ОДШБр знищили техніку трьох ворожих бригад.

Related video

На Східному напрямку під час ударно-штурмових дій армія агресора зазнає значних втрат як у живій силі, так і легкоброньованій техніці. Про це пише видання "LIGA.net".

Як розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, у середньому ворог там має 85% втрат.

Важливу роль, за його словами, у втратах окупантів відіграють мінні загородження й FPV-дрони.

Назар Волошин підкреслив, що за шість місяців боїв бійці 79-ї десантно-штурмової Таврійської бригади знищили понад 300 одиниць ворожої техніки.

"А це щонайменше три ворожі бригади!" — наголосив речник ОСУВ "Хортиця".

16 квітня в 92-ї ОШБр повідомили, що ситуація в Часовому Яру Донецької області складна, проте контрольована, ворог намагається штурмувати в лоб і з флангів. Зазначалося, що окупанти не зможуть просуватися після того, як ЗСУ отримають снаряди й засоби ураження.

Також 16 квітня в ЗМІ розповіли, що ЗС РФ штурмують Часів Яр Донецької області з трьох боків. Ворогу необхідно захопити місто, аби надалі мати успіхи на фронті.

Раніше Фокус повідомляв, що Збройні сили Російської Федерації декілька тижнів поспіль щільно лізуть у районі Часового Яру Донецької області. Ворог працює на своєму максимумі, проте йому вже не вистачає боєприпасів.