Россияне теряют 85% техники и живой силы на Восточном направлении, — ОСГВ "Хортица"

Как рассказал представитель командования, за полгода бойцы 79 ОДШБр уничтожили технику трех вражеских бригад.

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На Восточном направлении во время ударно-штурмовых действий армия агрессора несет значительные потери как в живой силе, так и легкобронированной технике. Об этом пишет издание "LIGA.net".

Как рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, в среднем враг там имеет 85% потерь.

Важную роль, по его словам, в потерях оккупантов играют минные заграждения и FPV-дроны.

Назар Волошин подчеркнул, что за шесть месяцев боев бойцы 79-й десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили более 300 единиц вражеской техники.

"А это как минимум три вражеские бригады!" — подчеркнул представитель ОСГВ "Хортица".

Напомним, что 16 апреля в 92-й ОШБр сообщили, что ситуация в Часовом Яру Донецкой области сложная, однако контролируемая, враг пытается штурмовать в лоб и с флангов. Отмечалось, что оккупанты не смогут продвигаться после того, как ВСУ получат снаряды и средства поражения.

Также 16 апреля в СМИ рассказали, что ВС РФ штурмуют Часов Яр Донецкой области с трех сторон. Врагу необходимо захватить город, чтобы в дальнейшем иметь успехи на фронте.

Ранее Фокус сообщал, что Вооруженные силы Российской Федерации несколько недель подряд плотно лезут в районе Часового Яра Донецкой области. Враг работает на своем максимуме, однако ему уже не хватает боеприпасов.