Що таке Paveway IV: союзник НАТО передав Києву бомби типу JDAM із лазерним наведенням, — ЗМІ

За словами журналістів, системи ППО знизили вплив тактичної авіації з обох сторін. І літакам необхідна зброя більшої дальності, така як Paveway IV, для ударів з-за меж небезпечної зони.

Related video

Київ отримає керовані авіабомби, аналог JDAM, які стануть відповіддю на російські модифіковані КАБи, що використовуються для атак по позиціях ЗСУ по всьому фронту. Про це пише Newsweek.

Paveway IV увійшли до пакета допомоги з 1600 боєприпасів, який Велика Британія пообіцяла Україні цього тижня. Наразі невідомо, скільки таких високоточних снарядів опиниться в Україні та коли.

Британський уряд заявив у вівторок, що виділить найбільший у своїй історії транш військової підтримки Україні в межах пакета на 500 млн фунтів стерлінгів (622 млн доларів). Передбачено також подальше постачання високоточних ракет повітряного базування Storm Shadow, плавзасобів і сухопутного транспорту.

Що таке Paveway IV?

Paveway IV — новітня версія бомб Paveway. По суті це аналог російських КАБів: некеровані "тупі бомби" перетворили на високоточну зброю. В них може бути реалізовано і лазерне, і супутникове наведення.

Таку зброю використовували британські винищувачі в Іраку, Афганістані та Лівії. На початку цього року Paveway IV також запускали з винищувачів "Тайфун" для атак по двох військових об'єктах повстанців-хуситів у Ємені.

Україна вже застосовує JDAM із GPS-наведенням. Зі свого боку, Росія перетворила великий обсяг запасів некерованих бомб радянської епохи на точні та потужні боєприпаси. Деякі перероблені "тупі бомби" модернізували за допомогою комплектів наведення, іншим же додали висувні крила.

Paveway IV дасть змогу Україні завдавати ударів у відповідь по російських силах: атакувати значущі цілі, як-от командні центри та засоби протиповітряної оборони, повідомив військовий експерт Девід Гемблінг.

За його словами через ефективні системи ППО, які використовують обидві сторони конфлікту, значно знизився вплив тактичної авіації. До того ж літакам необхідна зброя більшої дальності, така як Paveway IV, щоб завдавати ударів з-за меж небезпечної зони.

Нагадаємо, що експерт Михайло Гончар 25 квітня заявив, що РФ почала застосовувати тактику Алеппо в Україні.

Також повідомлялося, що РФ пригрозила атаками на дві країни НАТО за відправлення французького контингенту в Україну.