Что такое Paveway IV: союзник НАТО передал Киеву бомбы типа JDAM с лазерным наведением, — СМИ

По словам журналистов, системы ПВО снизили воздействие тактической авиации с обеих сторон. И самолетам необходимо оружие большей дальности, такое как Paveway IV, для ударов из-за пределов опасной зоны.

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Киев получит управляемые авиабомбы, аналог JDAM, которые станут ответом на российские модифицированные КАБы, использующимися для атак по позициям ВСУ по всему фронту. Об этом пишет Newsweek.

Paveway IV вошли пакет помощи из 1600 боеприпасов, который Великобритания пообещала Украине на этой неделе. Пока неизвестно, сколько таких высокоточных снарядов окажется в Украине и когда.

Британское правительство заявило во вторник, что выделит крупнейший в своей истории транш военной поддержки Украине в рамках пакета на 500 млн фунтов стерлингов (622 млн долларов). Предусмотрены также дальнейшие поставки высокоточных ракет воздушного базирования Storm Shadow, плавсредств и сухопутного транспорта.

Что такое Paveway IV?

Paveway IV — новейшая версия бомб Paveway. По сути, это аналог российских КАБ: неуправляемые "тупые бомбы" превратили в высокоточное оружие. В них может быть реализовано и лазерное, и спутниковое наведение.

Такое оружие использовали британские истребители в Ираке, Афганистане и Ливии. В начале этого года Paveway IV также запускали с истребителей "Тайфун" для атак по двум военным объектам повстанцев-хуситов в Йемене.

Украина уже применяет JDAM с GPS-наведением.

В свою очередь, Россия превратила большой объем запасов неуправляемых бомб советской эпохи в точные и мощные боеприпасы. Некоторые переделанные "тупые бомбы" модернизировали с помощью комплектов наведения, другим же добавили выдвижные крылья.

Paveway IV позволит Украине наносить ответные удары по российским силам: атаковать значимые цели, такие как командные центры и средства противовоздушной обороны, сообщил военный эксперт Дэвид Хэмблинг.

По его словам за счет эффективных систем ПВО, которые используют обе стороны конфликта, значительно снизилось воздействие тактической авиации. И самолетам необходимо оружие большей дальности, такое как Paveway IV, чтобы наносить удары из-за пределов опасной зоны.

Напомним, что эксперт Михаил Гончар 25 апреля заявил, что РФ начала применять тактику "Алеппо" в Украине.

Также сообщалось, что в РФ пригрозила атаками на две страны НАТО за отправку французского контингента в Украину.