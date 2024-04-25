"Спроба розколу українців": у Раді обурені обмеженням консульських послуг (відео)

Парламентарка Ірина Фріз переконана, що "комусь кортить" розколоти суспільство на "українці тут" і "українці там".

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Представниця комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і народна депутатка Ірина Фріз вважає, що події довкола обмеження консульських послуг для українців за кордоном покликані розколоти суспільство. Про це народна обраниця заявила в ефірі "Еспресо" у четвер, 25 квітня.

Вона закликала громадян України не вестися на маніпуляції.

"Комусь дуже кортить провести чергові лінії розламу між різними групами народу. Зокрема, в даному випадку після бурхливої осені і розколу по лінії "військове керівництво — політичне керівництво" тепер перейшли до розколу безпосередньо самого суспільства на "українці тут" і "українці там", — сказала Фріз.

Вона заявила, що лист з підписом першого заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який було розіслано до консульських установ за кордоном, щодо тимчасового обмеження надання консульських послуг, — є протиправним.

"Правоохоронні органи мають зацікавитися службовою особою, яка підписала цей лист. З моєї точки зору, з одного боку це зловживання влади та перевищення службових обов'язків, а з іншого — нанесення значного іміджевого удару по українцях і Україні", — вважає парламентарка.

Нагадаємо, 23 квітня низка українських дипломатичних установ за кордоном призупинила надавати консульські послуги чоловікам призовного віку.

25 квітня Financial Times повідомило, що Польща і Литва готові сприяти поверненню військовозобов'язаних українців додому, які перебувають на території їхніх держав.