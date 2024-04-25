8 із 10 українців залишаться без пільг у Польщі через недійсний паспорт, — ЗМІ

За словами журналістів, в українських біженців також можуть виникнути проблеми з працевлаштуванням у Польщі. Мобілізаційний закон викликав стрес і страх серед багатьох представників української громади Польщі.

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Наступного тижня польський парламент може змінити правила надання пільг українцям, які перебувають в Польщі. Згідно з нововведенням, громадяни України будуть зобов'язані пред'являти дійсний паспорт, аби отримати пільги у Польщі. Раніше українські біженці могли це зробити, надавши будь-який інший документ, що посвідчує їхню особу. Про це у четвер, 25 квітня, повідомило The Guardian.

Відтак, 80% пільг для українців без дійсного паспорта можуть стати недоступними в Польщі, заявив юрист польської неурядової організації Ocalenie Foundation Тадеуш Колодзей. За його словами, пізніше можуть виникнути питання з приводу того, чи зможуть такі люди без паспорта легально працювати.

"Якщо отримати паспорт буде неможливо, багато з цих людей можуть попросити про притулок", — вважає Колодзей.

Як саме працюватимуть нові правила, можливо, не буде зрозуміло до набуття чинності нового закону про мобілізацію в середині травня. Цілком ймовірно, що чоловіки зможуть оновлювати свої дані у військовому реєстрі за допомогою мобільного додатку з-за кордону, а не повертатися для цього додому.

Ігор Лісін, віцепрезидент організації "Фундація Україна", яка працює з українцями в Польщі, сказав, що останні новини викликали стрес і страх серед багатьох представників української громади Польщі. Частково — через невизначеність щодо того, як все працюватиме.

"Чим менше люди знають, тим більше вони бояться", — сказав Лісін.

За його словами, немає жодного правового інструменту, аби змусити українців повернутися з-за кордону.

Британське видання нагадує, що Польща відкрила свої кордони для українських біженців у перші місяці війни. А уряд країни залишається одним з найбільш активних прихильників України в Євросоюзі. Однак через затягування війни в польському суспільстві зростає "втома від України". Про це свідчать протести, які влаштували поляки на кордоні з Україною, а також опитування, які демонструють, що ставлення до українських біженців стає дедалі менш привітним.

Нагадаємо, 25 квітня Financial Times написало, що Варшава і Вільнюс готові сприяти поверненню військовозобов'язаних українців додому.

24 квітня у Федеральному міністерстві внутрішніх справ Німеччини заявили, що рішення Києва тимчасово призупинити надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном не вплине на статус усіх українських біженців у Німеччині.