З баклажкою замість бака і пивними кришками: ЗСУ збили російський "Орлан-10" (відео)

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, російський безпілотник виконаний із найпростіших матеріалів. Але, попри це, пристрій вважається одним із найефективніших повітряних коригувальників.

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25 квітня українські захисники з бригади ДПСУ "Помста" неподалік від Часового Яра Донецької області збили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" за допомогою кулемета Browning M2. Про це повідомив український військовий оглядач Володимир Цаплієнко в Telegram.

БПЛА "Орлан-10"

БПЛА "Орлан-10"

"Зверніть увагу на бак, зроблений із пластикової баклажки, і корок, якими закручують пляшки з пивом", — ідеться в публікації.

Водночас, цей апарат, за словами Цаплієнка, "зліплений зі сміття і палиць", вважається одним із найефективніших повітряних коригувальників російських військ.

Нагадаємо, що в березні росіяни скаржилися на новий український дрон "з фанери та пластикових пляшок". БПЛА був обмотаний щільним поліетиленом. Паливними баками йому слугували 5-літрові баклажки. Хвіст був зроблений із водопровідної труби.

Зі свого боку, портал Defense Express розповів про "нічних відьом" — легкомоторні літаки, які в Україні переробили на далекобійні безпілотні бомбардувальники. Це система багаторазового використання дає можливість скидати бомби на військові об'єкти.

Також повідомлялося, що українські БПЛА "Баба-яга" наводять жах на російські війська. Ці безпілотні бомбардувальники захищені від засобів РЕБ. Проти них також немає неефективних антидронових сіток.