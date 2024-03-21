Під час нічної атаки РФ на Київ з кулемета Browning M2 збили крилату ракету, – Павлюк (відео)

На рахунку підрозділу, який знищив російську ціль, вже не перша збита крилата ракета, розповів командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

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Бійцям мобільної вогневої групи вдалося збити з кулемета Browning M2 крилату ракету противника. Подробиці у Telegram-каналі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.

Успішне ураження цілі відбулося під час нічної ракетної атаки російських військ на підльоті до української столиці. Завдяки великокаліберному кулемету вдалося уразити ціль. На рахунку цього підрозділу, як зазначив командувач, це вже не перша збита крилата ракета.

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"Навченість + злагодженість = результат", – заявив Павлюк.

Характеристики кулемета Browning M2

Зброя, яка була виготовлена на американських підприємствах, є дуже ефективною проти російської піхоти, яка регулярно штурмує позиції українських захисників. Також кулемет може знищувати неброньовану або легкоброньовану техніку, катери, не надто захищені укріплення і гелікоптери.

Вага — 58,6

Довжина — 165 см

Ефективна дальність — 2000 метрів

Калібр — 12,7 мм

Темп стрільби — 484-635 пострілів за хвилину

Українські війська перевірили у реальних боях з російськими окупантами цей кулемет. За потужністю Browning M2 можна фактично порівняти з малокаліберною гарматою. Його потужна дія зупиняє піхотні хвилі військ РФ, які щодня атакують українські позиції.

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За інформацією мера столиці та очільника КМВА, під час атаки військ РФ зафіксували падіння уламків у різних районах міста. Зокрема, на приміщення дошкільного навчального закладу, житлового будинку, нежитлової забудови, підприємств. Також сталося загоряння в трансформаторній підстанції. Десятеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, у січні 53-я ОМБр представила кулемет Browning як вагомий аргумент проти просування ворога під Авдіївкою. За словами українських бійців, зброя ефективна проти піхоти, легкоброньованого транспорту, різних безпілотників і літаків на низьких висотах.