Во время ночной атаки РФ на Киев из пулемета Browning M2 сбили крылатую ракету, — Павлюк (видео)

На счету подразделения, которое уничтожило российскую цель, уже не первая сбитая крылатая ракета, рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

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Бойцам мобильной огневой группы удалось сбить из пулемета Browning M2 крылатую ракету противника. Подробности в Telegram-канале сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Успешное поражение цели произошло во время ночной ракетной атаки российских войск на подлете к украинской столице. Благодаря крупнокалиберному пулемету удалось поразить цель. На счету этого подразделения, как отметил командующий, это уже не первая сбитая крылатая ракета.

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"Обученность + слаженность = результат", — заявил Павлюк.

Характеристики пулемета Browning M2

Оружие, изготовленное на американских предприятиях, является очень эффективным против российской пехоты, которая регулярно штурмует позиции украинских защитников. Также пулемет может уничтожать небронированную или легкобронированную технику, катера, не слишком защищенные укрепления и вертолеты.

Вес — 58,6

Длина — 165 см

Эффективная дальность — 2000 метров

Калибр — 12,7 мм

Темп стрельбы — 484-635 выстрелов в минуту

Украинские войска проверили в реальных боях с российскими оккупантами этот пулемет. По мощности Browning M2 можно фактически сравнить с малокалиберной пушкой. Его мощное действие останавливает пехотные волны войск РФ, которые ежедневно атакуют украинские позиции.

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По информации мэра столицы и главы КГВА, во время атаки войск РФ зафиксировали падение обломков в разных районах города. В частности, на помещения дошкольного учебного заведения, жилого дома, нежилой застройки, предприятий. Также произошло возгорание в трансформаторной подстанции. Десять человек получили ранения.

Напомним, в январе 53-я ОМБр представила пулемет Browning как весомый аргумент против продвижения врага под Авдеевкой. По словам украинских бойцов, оружие эффективно против пехоты, легкобронированного транспорта, различных беспилотников и самолетов на низких высотах.