Україні може не вистачити допомоги від США для продовження бойових дій, — ЗМІ

Україна могла витратити 65 мільярдів доларів на оборону у 2023 році, що становить 37% економічного виробництва країни, а Росія на забезпечення своїх надала 109 мільярдів доларів.

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Допомога від США в поєднанні із зобов'язаннями інших країн має забезпечити Україну приблизно до кінця 2025 року, але Києву необхідне довгострокове фінансування. Про це повідомляє Reuters.

У агенції зазначають, що потрібен план фінансування, щоб протистояти натиску Росії. Мобілізація заморожених активів центрального банку Москви для компенсації збитків, завданих війною, має бути центральним елементом цього плану.

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Журналісти вважають, що багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечив би певну страховку від політичних коливань у США. Це також підвищило б моральний дух українців і надало б західним виробникам озброєнь більшої впевненості для нарощування виробництва.

Україна напружує всі сили, щоб утримати оборону проти Росії, супротивника, чия економіка, що становить 2 трильйони доларів, в 11 разів перевищує її власну минулого року. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (СІПРІ), навіть попри те, що Україна витратила 65 мільярдів доларів на оборону у 2023 році, що становить 37% економічного виробництва країни, ці витрати затьмарюють 109 мільярдів доларів, витрачених Росією.

Скільки Києву знадобиться в майбутньому, залежить від того, яку війну він веде. Оборонна кампанія коштуватиме менше, ніж спроба вигнати Росію з територій, які були окуповані. З огляду на те, що Кремль нарощує власні військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше стільки ж щороку, скільки 88 мільярдів євро, які союзники виділили у 2023 році.

Станом на кінець лютого союзники України — переважно Європейський Союз — пообіцяли, але ще не виділили 103 мільярди євро, згідно з даними Кільського інституту. Якщо додати до цього американський пакет, еквівалентний 57 мільярдам євро, і Київ, ймовірно, матиме достатньо допомоги, щоб протриматися до кінця 2025 року.

Нагадаємо, 26 квітня деякі американські законодавці заявили, що виділених коштів вистачить Києву до кінця листопада поточного року, а надання додаткових грошей просто неможливе. Хоча є ще один варіант — оформити допомогу в кредит. Вони вважають, що ближче до кінця поточного року постане питання про виділення нових коштів для України. Водночас деякі конгресмени з-поміж республіканців заявляють, що ухвалений цього тижня пакет американської допомоги Києву буде останнім.