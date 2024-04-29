Україні може не вистачити допомоги від США для продовження бойових дій, — ЗМІ
Україна могла витратити 65 мільярдів доларів на оборону у 2023 році, що становить 37% економічного виробництва країни, а Росія на забезпечення своїх надала 109 мільярдів доларів.
Допомога від США в поєднанні із зобов'язаннями інших країн має забезпечити Україну приблизно до кінця 2025 року, але Києву необхідне довгострокове фінансування. Про це повідомляє Reuters.
У агенції зазначають, що потрібен план фінансування, щоб протистояти натиску Росії. Мобілізація заморожених активів центрального банку Москви для компенсації збитків, завданих війною, має бути центральним елементом цього плану.Важливо
Журналісти вважають, що багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечив би певну страховку від політичних коливань у США. Це також підвищило б моральний дух українців і надало б західним виробникам озброєнь більшої впевненості для нарощування виробництва.
Україна напружує всі сили, щоб утримати оборону проти Росії, супротивника, чия економіка, що становить 2 трильйони доларів, в 11 разів перевищує її власну минулого року. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (СІПРІ), навіть попри те, що Україна витратила 65 мільярдів доларів на оборону у 2023 році, що становить 37% економічного виробництва країни, ці витрати затьмарюють 109 мільярдів доларів, витрачених Росією.
Скільки Києву знадобиться в майбутньому, залежить від того, яку війну він веде. Оборонна кампанія коштуватиме менше, ніж спроба вигнати Росію з територій, які були окуповані. З огляду на те, що Кремль нарощує власні військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше стільки ж щороку, скільки 88 мільярдів євро, які союзники виділили у 2023 році.
Станом на кінець лютого союзники України — переважно Європейський Союз — пообіцяли, але ще не виділили 103 мільярди євро, згідно з даними Кільського інституту. Якщо додати до цього американський пакет, еквівалентний 57 мільярдам євро, і Київ, ймовірно, матиме достатньо допомоги, щоб протриматися до кінця 2025 року.
Нагадаємо, 26 квітня деякі американські законодавці заявили, що виділених коштів вистачить Києву до кінця листопада поточного року, а надання додаткових грошей просто неможливе. Хоча є ще один варіант — оформити допомогу в кредит. Вони вважають, що ближче до кінця поточного року постане питання про виділення нових коштів для України. Водночас деякі конгресмени з-поміж республіканців заявляють, що ухвалений цього тижня пакет американської допомоги Києву буде останнім.