Украине может не хватить помощи от США для продолжения боевых действий, — СМИ
Украина могла потратить 65 миллиардов долларов на оборону в 2023 году, что составляет 37% экономического производства страны, а Россия на обеспечение своих предоставила 109 миллиардов долларов.
Помощь от США в сочетании с обязательствами других стран должна обеспечить Украину примерно до конца 2025 года, но Киеву необходимо долгосрочное финансирование. Об этом сообщает Reuters.
В агентстве отмечают, что нужен план финансирования, чтобы противостоять натиску России. Мобилизация замороженных активов центрального банка Москвы для компенсации ущерба, нанесенного войной, должна быть центральным элементом этого плана.Важно
Журналисты считают, что многолетний план финансирования, наоборот, имел бы несколько преимуществ. Прежде всего, он обеспечил бы определенную страховку от политических колебаний в США. Это также повысило бы моральный дух украинцев и предоставило бы западным производителям вооружений большей уверенности для наращивания производства.
Украина напрягает все силы, чтобы удержать оборону против России, противника, чья экономика, составляющая 2 триллиона долларов, в 11 раз превышает ее собственную в прошлом году. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), даже несмотря на то, что Украина потратила 65 миллиардов долларов на оборону в 2023 году, что составляет 37% экономического производства страны, эти расходы затмевают 109 миллиардов долларов, потраченных Россией.
Сколько Киеву понадобится в будущем, зависит от того, какую войну он ведет. Оборонная кампания будет стоить меньше, чем попытка изгнать Россию с территорий, которые были оккупированы. Учитывая то, что Кремль наращивает собственные военные расходы, Украине в будущем, вероятно, понадобится по меньшей мере столько же ежегодно, сколько 88 миллиардов евро, которые союзники выделили в 2023 году.
По состоянию на конец февраля союзники Украины — преимущественно Европейский Союз — пообещали, но еще не выделили 103 миллиарда евро, согласно данным Кильского института. Если добавить к этому американский пакет, эквивалентный 57 миллиардам евро, и Киев, вероятно, будет иметь достаточно помощи, чтобы продержаться до конца 2025 года.
Напомним, 26 апреля некоторые американские законодатели заявили, что выделенных средств хватит Киеву до конца ноября текущего года, а предоставление дополнительных денег просто невозможно. Хотя есть еще один вариант — оформить помощь в кредит. Они считают, что ближе к концу текущего года встанет вопрос о выделении новых средств для Украины. В то же время некоторые конгрессмены из числа республиканцев заявляют, что принятый на этой неделе пакет американской помощи Киеву будет последним.