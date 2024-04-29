Украине может не хватить помощи от США для продолжения боевых действий, — СМИ

Украина могла потратить 65 миллиардов долларов на оборону в 2023 году, что составляет 37% экономического производства страны, а Россия на обеспечение своих предоставила 109 миллиардов долларов.

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Помощь от США в сочетании с обязательствами других стран должна обеспечить Украину примерно до конца 2025 года, но Киеву необходимо долгосрочное финансирование. Об этом сообщает Reuters.

В агентстве отмечают, что нужен план финансирования, чтобы противостоять натиску России. Мобилизация замороженных активов центрального банка Москвы для компенсации ущерба, нанесенного войной, должна быть центральным элементом этого плана.

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Конечная цель — переговоры: Украине нужна новая стратегия завершения войны, — Bloomberg

Журналисты считают, что многолетний план финансирования, наоборот, имел бы несколько преимуществ. Прежде всего, он обеспечил бы определенную страховку от политических колебаний в США. Это также повысило бы моральный дух украинцев и предоставило бы западным производителям вооружений большей уверенности для наращивания производства.

Украина напрягает все силы, чтобы удержать оборону против России, противника, чья экономика, составляющая 2 триллиона долларов, в 11 раз превышает ее собственную в прошлом году. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), даже несмотря на то, что Украина потратила 65 миллиардов долларов на оборону в 2023 году, что составляет 37% экономического производства страны, эти расходы затмевают 109 миллиардов долларов, потраченных Россией.

Сколько Киеву понадобится в будущем, зависит от того, какую войну он ведет. Оборонная кампания будет стоить меньше, чем попытка изгнать Россию с территорий, которые были оккупированы. Учитывая то, что Кремль наращивает собственные военные расходы, Украине в будущем, вероятно, понадобится по меньшей мере столько же ежегодно, сколько 88 миллиардов евро, которые союзники выделили в 2023 году.

По состоянию на конец февраля союзники Украины — преимущественно Европейский Союз — пообещали, но еще не выделили 103 миллиарда евро, согласно данным Кильского института. Если добавить к этому американский пакет, эквивалентный 57 миллиардам евро, и Киев, вероятно, будет иметь достаточно помощи, чтобы продержаться до конца 2025 года.

Напомним, 26 апреля некоторые американские законодатели заявили, что выделенных средств хватит Киеву до конца ноября текущего года, а предоставление дополнительных денег просто невозможно. Хотя есть еще один вариант — оформить помощь в кредит. Они считают, что ближе к концу текущего года встанет вопрос о выделении новых средств для Украины. В то же время некоторые конгрессмены из числа республиканцев заявляют, что принятый на этой неделе пакет американской помощи Киеву будет последним.