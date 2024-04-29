США нададуть компоненти для підтримки виробництва БПЛА в Україні, — Держдеп
Також стало відомо, що Канада приєднується до ініціативи та має намір виділити 2,1 млн доларів США на виробництво безпілотників українськими оборонними компаніями.
Сполучені Штати в межах нового пакета військової допомоги підтримають виробництво безпілотних систем в Україні. Згідно з опублікованими Держдепом США даними, Вашингтон має намір надати "компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА й інших можливостей".
Надання компонентів здійснюватиметься в межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), яка передбачає виділення 6 млрд доларів. Жодних супутніх уточнень у документі позначено не було.
"Цей пакет USAI підкреслює тверду й непохитну прихильність США до задоволення найнагальніших нагальних і довгострокових потреб України в потенціалі для боротьби з російською агресією в межах глобальної коаліції, яку ми створили разом із приблизно 50 союзниками та партнерами", — ідеться в публікації.
Також стало відомо, що до цієї ініціативи приєдналася й Канада. Як повідомила 27 квітня пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 млн доларів США на виробництво безпілотників українськими оборонними компаніями.
"У дворічну річницю Контактної групи з питань оборони України Канада підтверджує, що підтримуватиме Україну доти, доки буде потрібна перемога", — сказав міністр національної оборони Канади Білл Блер.
Раніше виділення американською стороною коштів на підтримку українського ВПК прокоментував заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко. Він зазначив, що ті військові технології, якими володіє Україна, перевірені в бойових умовах, що робить їх досить привабливими для багатьох держав світу.