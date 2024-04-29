США предоставят компоненты для поддержки производства БПЛА в Украине, — Госдеп

Кроме того, стало известно, что Канада присоединяется к инициативе и намерена выделить 2,1 млн долларов США на производство беспилотников украинскими оборонными компаниями.

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Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи поддержат производство беспилотных систем в Украине. Согласно опубликованным Госдепом США данным, Вашингтон намерен предоставить "компоненты для поддержки украинского производства БПЛА и других возможностей".

Предоставление компонентов будет осуществляться в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), которая предусматривает выделение 6 млрд долларов. Между тем никаких сопутствующих уточнений в документе обозначено не было.

"Этот пакет USAI подчеркивает твердую и непоколебимую приверженность США удовлетворению самых насущных неотложных и долгосрочных потребностей Украины в потенциале для борьбы с российской агрессией в рамках глобальной коалиции, которую мы создали вместе с примерно 50 союзниками и партнерами", — говорится в публикации.

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ВПК с амбициями и проблемами: может ли Украина нарастить мощь военного производства

Также стало известно, что к данной инициативе присоединилась и Канада. Как сообщила 27 апреля пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении 2,1 млн долларов США на производство беспилотников украинскими оборонными компаниями.

"В двухлетнюю годовщину Контактной группы по вопросам обороны Украины Канада подтверждает, что будет поддерживать Украину до тех пор, пока будет нужна победа", — сказал министр национальной обороны Канады Билл Блэр.

Ранее выделение американской стороной средств на поддержание украинского ВПК прокомментировал зампред комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко. Он отметил, что те военные технологии, которыми обладает Украина, проверены в боевых условиях, что делает их достаточно привлекательными для многих государств мира.