Без ИИ и машинного зрения не обойдется ни один украинский дрон: почему это важно, — Яковенко (видео)

Использование искусственного интеллекта является требованием настоящего в технологических войнах. Такие модули можно встроить в большинство дронов, ведь это увеличивает их точность, говорит соучредитель DroneUA.

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Дроны украинского производства вскоре в своем большинстве будут иметь системы искусственного интеллекта и машинного зрения, причем прямо от разработчиков. Также не за горами то время, когда БПЛА смогут держаться в небе значительно дольше и подзаряжать сами себя. Об этом в интервью Фокусу рассказал предприниматель-инженер, соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

По его словам, использование подобных систем является требованием настоящего в технологических войнах. Подобные модули будут встраиваться в большинство дронов, ведь это увеличивает их точность.

"Когда используется дрон без технологии ИИ или систем самонаведения и фиксации, то результат попадания составляет около 20-30% из-за противостояния РЭБ, — говорит Яковенко, — Если дрону не нужна связь с оператором, он умеет самостоятельно фиксироваться на цели благодаря ИИ и машинному зрению, то результат будет значительно лучше".

Соучредитель DroneUA отмечает, что сейчас активно тестируются системы летающих ретрансляторов, которые с дрона на дрон помогают передавать сигнал увеличивая радиус для боевой миссии БПЛА. Такие беспилотники используют нестандартные частоты, чтобы обойти действие средств радиоэлектронной борьбы оккупантов.

"Сейчас инженеры размышляют и над преодолением предельных возможностей аккумуляторов, потому что уже происходит определенный баланс между массой БПЛА, боевой частью и весом батареи, — отмечает Яковенко, — Есть идеи по переходу с мультироторных платформ на гибридные платформы, которые могут взлетать и садиться вертикально".

Именно это, по мнению специалиста, позволит таким моделям использовать дополнительные несущие конструкции в виде крыла для того, чтобы более экономно использовать воздух во время своего передвижения. Также не надо забывать о гибридных системах, когда на борту дрона устанавливается небольшой генератор, вырабатывающий энергию для подзарядки беспилотника. Такие гибридные платформы смогут летать даже в мультироторном виде часами.

Напомним, в Смоленской области топливо-энергетические объекты якобы подверглись атакам беспилотников. Российские власти обвинили Украину в атаке, отметив, что комплексы ПВО работали по воздушным целям.