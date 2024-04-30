Не тільки байки та гольфкари: ЗС РФ використовують в Україні електросамокати, — росЗМІ (фото)

Російські медіа опублікували фото російських солдатів, на яких ті стоять поруч із самокатами. Водночас їхнє місцезнаходження невідоме.

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Збройні сили Російської Федерації застосовують на полі бою в Україні електросамокати. Про це повідомляє російське медіа "РЕНкас-ТВ" у Telegram.

Російські блогери опублікували фото бійців окупаційних військ, на яких ті стоять поруч із самокатами. Водночас локація не вказана.

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"Не так страшна людина, яка вивчила десять тисяч ударів, страшна та, у кого електросамокат". (с) Сунь Цзи, "Мистецтво війни", — пишуть росіяни.

ЗС РФ застосовують в Україні електросамокати Фото: Соцмережi

Зазначимо, що раніше повідомлялося про постачання електросамокатів для українських військових. У січні 2023 року повідомлялося, що латвійські донори відправляють в українську армію військову техніку місцевого виробництва. Зокрема, ішлося про квадроцикли з бойовими платформами й електроскутери. Однак тоді, судячи з фото, ішлося про скутери з підвищеною прохідністю й збільшеною платформою.

Скутери та квадроцикли, передані Україні Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, 4 квітня Бійці 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені генерал-хорунжого Марка Безручка розповіли про російську бронетехніку, що потрапляє до них у руки. За словами командира ремонтного підрозділу зазначив, окупантам постачають одноразову техніку — в дусі "поїдьте туди й не повертайтеся".

10 квітня стало відомо, що російські війська застосували нову тактику та кинули в бій штурмовиків на мотоциклах. Вони стрімко їхали по полю битви до українських позицій після артпідготовки.